Juicio por Loan Peña, en vivo: las últimas noticias de la primera jornada hoy, 16 de junio, minuto a minuto

En Corrientes, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará hoy a las 9 en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería con 17 acusados y cerca de 200 testigos.
El proceso judicial buscará establecer responsabilidades por el caso del niño de cinco años desaparecido hace dos años mientras, en la capital provincial, el inicio del debate convive con otras preocupaciones y perdió centralidad en la vida cotidiana.
La causa reúne dos expedientes y las declaraciones se realizarán ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Las audiencias no podrán ser filmadas ni transmitidas y el acceso al predio tendrá restricciones por un operativo de seguridad.
Casi todos los imputados fueron trasladados a Corrientes capital en los días previos al inicio del debate y quedaron alojados en distintas dependencias cuyos lugares se mantienen bajo reserva por razones de seguridad. El debate oral se hará fuera del edificio judicial y en instalaciones de Gendarmería por razones logísticas y de seguridad.
La fiscal de la causa aseguró que el Ministerio Público Fiscal mantiene la esperanza de esclarecer qué sucedió con Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes en 2024, en vísperas del inicio del juicio oral que reúne a 17 acusados y más de 200 testigos.
Enviado especial a Corrientes.— A menos de doce horas del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso que conmocionó al país parece ocupar un lugar secundario en la vida cotidiana de la capital correntina. La conversación gira alrededor del Mundial, del debut de la Selección y de los problemas económicos. El juicio que comenzará este martes aparece, para muchos, como una noticia lejana.
A un día del comienzo del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, el padre del niño, José Peña, brindó una entrevista desde el lugar donde Loan desapareció y afirmó: “Me robaron a mi hijo”.
Este martes 16 de junio arranca el debate oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino sigue siendo uno de las intrigas más resonantes de la historia criminal argentina actual. A más de dos años del caso que conmocionó al país, 17 acusados, divididos en dos grupos con roles y responsabilidades diferentes, se sentarán en el banquillo frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.
La causa judicial más compleja que tramitó en la provincia de Corrientes llega a juicio este martes con más de 900 fojas de prueba, 17 imputados y una extensa lista de 186 testigos propuestos por todas las partes. Se trata del debate oral por Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela ubicada en la localidad de 9 de Julio.
El 13 de junio de 2024 Loan Danilo Peña, que por entonces tenía solo 5 años, fue a almorzar a la casa de su abuela Catalina junto a su familia. Llegó con su papá, José, que lo llevó a caballo hasta la vivienda ubicada en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de julio. Allí almorzó, se sacó una foto y, más tarde, se fue a caminar con otros niños y algunos adultos hacia un naranjal. Nunca más se lo vio.
A 72 horas del inicio del juicio más importante en la provincia de Corrientes, los fiscales a cargo de acusar a los 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña se enfrentan a un problema que condiciona su intervención en el debate. Se trata de un pedido que realizaron hace meses y sobre el cual el tribunal aún no se expide. O al menos no claramente.