Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: las últimas noticias de la primera jornada hoy, 16 de junio, minuto a minuto

Este martes a las 9 comenzará la audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Las audiencias no podrán ser filmadas ni transmitidas

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Infografía tipo cronología sobre la desaparición de Loan Danilo Peña. Muestra ilustraciones de escenas clave: almuerzo familiar, naranjal, búsqueda nocturna, periódico, bota y helicóptero.
Los momentos clave desde la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Corrientes, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará hoy a las 9 en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería con 17 acusados y cerca de 200 testigos.

El proceso judicial buscará establecer responsabilidades por el caso del niño de cinco años desaparecido hace dos años mientras, en la capital provincial, el inicio del debate convive con otras preocupaciones y perdió centralidad en la vida cotidiana.

Juicio por Loan - Escuadrón 48 de Gendarmería de Corrientes
El predio del Escuadrón 48 de Gendarmería, en Corrientes, lugar donde se llevará a cabo el juicio por la desaparición de Loan

La causa reúne dos expedientes y las declaraciones se realizarán ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Las audiencias no podrán ser filmadas ni transmitidas y el acceso al predio tendrá restricciones por un operativo de seguridad.

Casi todos los imputados fueron trasladados a Corrientes capital en los días previos al inicio del debate y quedaron alojados en distintas dependencias cuyos lugares se mantienen bajo reserva por razones de seguridad. El debate oral se hará fuera del edificio judicial y en instalaciones de Gendarmería por razones logísticas y de seguridad.

10:55 hsHoy

Juicio por Loan: la fiscal explicó cómo será el proceso y reiteró la hipótesis de sustracción

El debate oral comenzó en Corrientes con 17 acusados y una gran cantidad de testigos citados. Tamara Pourcel, fiscal del caso, detalló en Infobae al Regreso los ejes de la acusación y la expectativa de obtener respuestas sobre el paradero del niño

El juicio por Loan Peña comenzó en Corrientes con 17 acusados y más de 200 testigos por la desaparición del niño en 2024

La fiscal de la causa aseguró que el Ministerio Público Fiscal mantiene la esperanza de esclarecer qué sucedió con Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes en 2024, en vísperas del inicio del juicio oral que reúne a 17 acusados y más de 200 testigos.

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10:00 hsHoy

Corrientes vive las horas previas al juicio por Loan Peña entre la indiferencia y la preocupación

El proceso que buscará determinar las responsabilidades por la desaparición del niño de 5 años comenzará este martes a las 9 con 17 acusados y cerca de 200 testigos. En las calles de Corrientes, sin embargo, el tema convive con otras urgencias y parece haber perdido centralidad

Por razones logísticas y de seguridad, el debate oral se desarrollará en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería
Por razones logísticas y de seguridad, el debate oral se desarrollará en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería

Enviado especial a Corrientes.— A menos de doce horas del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso que conmocionó al país parece ocupar un lugar secundario en la vida cotidiana de la capital correntina. La conversación gira alrededor del Mundial, del debut de la Selección y de los problemas económicos. El juicio que comenzará este martes aparece, para muchos, como una noticia lejana.

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09:59 hsHoy

“Me robaron a mi hijo”: habló el papá de Loan antes del inicio del juicio por la desaparición del niño en Corrientes

Este martes los siete principales sospechosos se presentarán ante el tribunal por la ausencia del menor de cinco años, del que no se sabe nada desde el 13 de junio de 2024

José sigue buscando respuestas sobre lo ocurrido con su hijo y adelantó que va a estar presente en todas las audiencias junto a su esposa

A un día del comienzo del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, el padre del niño, José Peña, brindó una entrevista desde el lugar donde Loan desapareció y afirmó: “Me robaron a mi hijo”.

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09:58 hsHoy

Quiénes son los 17 acusados en el juicio por Loan Peña: de “el grupo del almuerzo” a “la banda del hotel”

Familiares, allegados y personas que se presentaban como integrantes de una ONG conforman los dos grupos que, desde este martes, se sentarán en el banquillo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por la desaparición del menor

Así luciría Loan a sus 6 años
Así luciría Loan a sus 6 años

Este martes 16 de junio arranca el debate oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino sigue siendo uno de las intrigas más resonantes de la historia criminal argentina actual. A más de dos años del caso que conmocionó al país, 17 acusados, divididos en dos grupos con roles y responsabilidades diferentes, se sentarán en el banquillo frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

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09:57 hsHoy

Con más de 900 fojas de prueba y 186 testigos comienza el juicio por Loan: sus padres serán los primeros en declarar

El debate oral inicia este martes y está previsto que se extienda por largos meses. Es la causa más compleja juzgada en la provincia de Corrientes. Los detalles

Los padres de Loan Danilo Peña
Los padres de Loan Danilo Peña

La causa judicial más compleja que tramitó en la provincia de Corrientes llega a juicio este martes con más de 900 fojas de prueba, 17 imputados y una extensa lista de 186 testigos propuestos por todas las partes. Se trata del debate oral por Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela ubicada en la localidad de 9 de Julio.

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09:56 hsHoy

Dos años sin Loan Peña: cómo fue el último día del niño antes de desaparecer en Corrientes

El paradero del menor es una incógnita desde el 13 de junio de 2024. La semana que viene arranca el juicio donde hay 17 imputados por su sustracción y ocultamiento

Infografía que detalla los momentos clave desde la desaparición de Loan Danilo Peña (Imagen Ilustrativa Infobae)
Infografía que detalla los momentos clave desde la desaparición de Loan Danilo Peña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 13 de junio de 2024 Loan Danilo Peña, que por entonces tenía solo 5 años, fue a almorzar a la casa de su abuela Catalina junto a su familia. Llegó con su papá, José, que lo llevó a caballo hasta la vivienda ubicada en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de julio. Allí almorzó, se sacó una foto y, más tarde, se fue a caminar con otros niños y algunos adultos hacia un naranjal. Nunca más se lo vio.

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09:55 hsHoy

Arranca el juicio por Loan: cuál es el problema que enfrentan los fiscales a horas del inicio del debate oral

El proceso comenzará este martes en Corrientes y tiene a 17 imputados por la sustracción del menor y encubrimiento. El tribunal aún no resolvió una cuestión clave para la acusación pública

Así luciría Loan a sus 6 años
Así luciría Loan a sus 6 años

A 72 horas del inicio del juicio más importante en la provincia de Corrientes, los fiscales a cargo de acusar a los 17 imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña se enfrentan a un problema que condiciona su intervención en el debate. Se trata de un pedido que realizaron hace meses y sobre el cual el tribunal aún no se expide. O al menos no claramente.

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