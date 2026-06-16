Juicio por Loan Peña, en vivo: las últimas noticias de la primera jornada hoy, 16 de junio, minuto a minuto

Los momentos clave desde la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Corrientes, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará hoy a las 9 en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería con 17 acusados y cerca de 200 testigos.

El proceso judicial buscará establecer responsabilidades por el caso del niño de cinco años desaparecido hace dos años mientras, en la capital provincial, el inicio del debate convive con otras preocupaciones y perdió centralidad en la vida cotidiana.

El predio del Escuadrón 48 de Gendarmería, en Corrientes, lugar donde se llevará a cabo el juicio por la desaparición de Loan

La causa reúne dos expedientes y las declaraciones se realizarán ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Las audiencias no podrán ser filmadas ni transmitidas y el acceso al predio tendrá restricciones por un operativo de seguridad.

Casi todos los imputados fueron trasladados a Corrientes capital en los días previos al inicio del debate y quedaron alojados en distintas dependencias cuyos lugares se mantienen bajo reserva por razones de seguridad. El debate oral se hará fuera del edificio judicial y en instalaciones de Gendarmería por razones logísticas y de seguridad.