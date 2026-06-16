Oscar Zago: “Ellos lo tienen que echar, no le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”

Oscar Zago volvió a pedir la salida de Manuel Adorni y sostuvo que el Gobierno debe echar al jefe de Gabinete sin trasladar esa decisión al Congreso

La presión política y social en torno al jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, crece en medio de acusaciones de inconsistencias patrimoniales y declaraciones públicas contradictorias. El funcionario enfrenta la amenaza de interpelación parlamentaria, mientras aliados y opositores debaten la posibilidad de su remoción del cargo.

“Hace cien días le pedí que diera un paso al costado”, afirmó en Infobae en Vivo Al Amanecer el diputado nacional del Movimiento Integración y Desarrollo, Oscar Zago. Al mismo tiempo afirmó: “Después de cien días que todavía el jefe de Gabinete siga estando en su puesto de trabajo, la verdad es que no se puede entender”.

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El jefe de Gabinete es cuestionado por presuntas irregularidades en su patrimonio y por la falta de transparencia en sus declaraciones ante el Congreso de la Nación Argentina. La controversia se agravó con la sospecha de evasión fiscal y por sus explicaciones controvertidas sobre dinero ahorrado que no fue declarado.

Manuel Adorni enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades patrimoniales, falta de transparencia y sospechas de evasión fiscal

El legislador aseguró que la discusión trasciende a la oposición y alcanza a distintos sectores políticos y periodísticos. “Hoy no escuchás prácticamente a nadie que pueda sostener o pensar por qué sigue estando en el poder”, afirmó.

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Además, atribuyó esa situación a una disputa dentro del oficialismo. “Están sumergidos en una interna enorme. La interna está en la mesa política y eso no deja ver el bosque atrás. Y atrás es el bosque de la Argentina”, sostuvo.

La continuidad del jefe de Gabinete

Zago planteó que la permanencia de Manuel Adorni genera un desgaste para el Gobierno y para las instituciones. Según afirmó, el funcionario concentra críticas políticas, sociales y judiciales.

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“¿Cómo puede ser que todavía siga estando la persona que está más castigada, más vapuleada, más criticada y con más sospecha, no solo en el ámbito político sino también en el ámbito judicial?”, señaló.

El diputado nacional por CABA sostuvo que la situación provoca repercusiones fuera del país. “Hay crítica en Europa y en Estados Unidos. No pueden entender todavía cómo un jefe de Gabinete puede llegar a estar en esta situación porque termina perjudicando a los argentinos”, manifestó.

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Para Zago, la función del jefe de Gabinete exige un nivel de responsabilidad institucional que resulta incompatible con las dudas planteadas en torno a su figura. “Es el controlador, es el jefe de los ministros”, remarcó.

Zago afirmó que la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete genera desgaste político e institucional para el Gobierno

El respaldo a una interpelación en el Congreso

El funcionario respaldó la posibilidad de que Manuel Adorni vuelva al Congreso para responder preguntas sobre sus declaraciones. “Vino el 29 de abril y nos mintió descaradamente. Tiene que volver a venir, por lo menos en modo interpelación”, afirmó.

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El legislador diferenció ese mecanismo de una moción de censura y sostuvo que el Gobierno debería resolver el conflicto sin trasladar esa responsabilidad al Parlamento. “Ellos lo tienen que echar. No le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”, expresó.

Asimismo rechazó las acusaciones contra quienes impulsan una interpelación. “No queremos la caída de Javier Milei. Queremos ir por los que nos mienten, queremos ir por la transparencia y queremos ir por el cambio verdaderamente”, aseguró.

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Las críticas por las declaraciones públicas

Zago apuntó a las explicaciones brindadas por Manuel Adorni sobre su patrimonio y sus manifestaciones públicas. “Una mentira tapa a la otra. Es vergonzoso”, afirmó el diputado. Luego profundizó esa idea al señalar: “Cuando sos un mentiroso tenés que ser un mentiroso serial. Fue construyendo mentira tras mentira y eso provocó una caída estrepitosa”.

En ese punto, sostuvo: “El primer evasor se llamó Manuel Adorni”. Luego agregó que resulta contradictorio pedir equilibrio fiscal mientras un funcionario de esa jerarquía queda bajo sospecha por ese tipo de conducta.

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Oscar Zago respaldó una interpelación en el Congreso y dijo que Manuel Adorni debe volver a responder por sus declaraciones del 29 de abril

Además, consideró que el funcionario enfrenta un escenario complejo en el plano judicial. “A la Justicia no la va a poder venir a sentarse a contar una novela. Va a tener que contestar preguntas y ahí corre riesgo de terminar con una causa penal”, sostuvo.

El diputado cuestionó el mensaje que transmite un funcionario de ese nivel institucional. “Vos sos el ejemplo para toda esa sociedad que hace bien las cosas y que creyó en un gobierno que venía a cambiar las cosas”, expresó.

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Tajante, sostuvo que la situación judicial de Adorni se complejizará en caso de continuar actuando de la misma manera. “Ahora va a tener un problema en la justicia, porque nos miente. Pero a la justicia seguramente, que investiga todas estas cosas, no lo va a pasar", dijo.

Y sostuvo: “No va a poder venir y sentarse como se sentó en un medio de comunicación a contar una novela. No, ahí vas a tener que contestar preguntas y ahí sí corrés riesgo, donde mentís otra vez, a terminar con una causa penal y quizás, procesado y enjaulado”.

Su posición frente al Gobierno nacional

Entre otras cosas, el funcionario aclaró que no se considera un aliado del Gobierno y explicó cuál es el criterio que aplica para acompañar o rechazar iniciativas oficiales. “Yo soy aliado de los argentinos, no soy un aliado del Gobierno. Nosotros dimos un paso al costado hace un año y medio”, afirmó.

En ese sentido, recordó que apoyó proyectos como la reforma laboral y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo, pero también votó en contra de propuestas vinculadas con discapacidad, el Hospital Garrahan y el financiamiento universitario.

Sobre el escenario político, Zago insistió en que el Presidente no toma una decisión porque el oficialismo atraviesa una disputa interna. “Si corre a uno o a otro, se resquebraja la interna y corre peligro un gobierno que ya tiene una discusión parlamentaria compleja”, sostuvo.

Al cierre de la entrevista, volvió a reclamar una definición sobre la continuidad del jefe de Gabinete y reiteró que su postura apunta a preservar la institucionalidad. “Lástima que los argentinos los vamos a seguir perjudicando, pero si es por mí, déjenlos y preséntenlos en las elecciones del año que viene. Los vamos a enfrentar”, concluyó.

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