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Merz le regaló a Trump una camiseta de la selección alemana con su apellido en la espalda

El canciller alemán se la entregó al inicio de una reunión centrada en Ucrania dentro de la cumbre del G7 en Évian

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El canciller alemán Friedrich Merz entrega al presidente estadounidense Donald Trump una camiseta con el número 47, mientras el primer ministro británico Keir Starmer observa, durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. Thibault Camus/Pool vía REUTERS
El canciller alemán Friedrich Merz entrega al presidente estadounidense Donald Trump una camiseta con el número 47, mientras el primer ministro británico Keir Starmer observa, durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. Thibault Camus/Pool vía REUTERS

El canciller alemán, Friedrich Merz, regaló este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, una camiseta de la selección de Alemania con el apellido del líder republicano en la espalda y el número 47, un guiño al hecho de ser el 47 mandatario de EEUU.

Merz se la entregó al inicio de una reunión centrada en Ucrania dentro de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que hoy arrancó con ese encuentro su segunda jornada.

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Los líderes del G7, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, se encontraban ya sentados en la mesa de negociación, presidida por el anfitrión, el francés Emmanuel Macron.

El presidente galo tenía a ambos lados tanto a Trump como a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky. Este último, invitado especial para la ocasión, había sido recibido en persona por Macron a su llegada al Hotel Royal, epicentro de la cita.

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El canciller alemán Friedrich Merz entrega al presidente estadounidense Donald Trump una camiseta con el número 47, mientras el primer ministro británico Keir Starmer observa, durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. Thibault Camus/Pool vía REUTERS
El canciller alemán Friedrich Merz entrega al presidente estadounidense Donald Trump una camiseta con el número 47, mientras el primer ministro británico Keir Starmer observa, durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. Thibault Camus/Pool vía REUTERS

Merz se levantó para darle la camiseta, que Trump recibió con una sonrisa y mostró al resto de asistentes, para después doblarla y dejarla sobre la mesa.

El líder republicano, cuyo abuelo paterno era de origen alemán, cumplió 80 años el pasado domingo.

“Feliz 80 cumpleaños con retraso, @POTUS. Al fin y al cabo, estamos en el mismo equipo”, afirmó Merz en X, donde acompañó su mensaje de una fotografía del momento en el que le dio la camiseta y de otra con un primer plano de la misma.

Su entrega tiene lugar además en plena Copa Mundial de fútbol, que se celebra conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá y cuya final está prevista para el 19 de julio.

Trump señaló este martes que se ha reunido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, al margen de la cumbre del G7 en Évian (Francia), y apuntó que prevé mantener un nuevo encuentro.

Por otra parte, Trump afirmó este martes que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.

“No van a adquirirla, no van a hacer nada con ella y, si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles”, dijo ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, en su reunión bilateral al margen de las reuniones del G7, que se celebra en Évian (Francia).

“No desarrollarán, no comprarán ni adquirirán de ninguna otra forma un arma nuclear, si lo hacen caerá el infierno sobre ellos y no lo harán”, aseguró Trump ante los periodistas.

El canciller alemán Friedrich Merz entrega al presidente estadounidense Donald Trump una camiseta con el número 47, mientras el primer ministro británico Keir Starmer observa, durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. Thibault Camus/Pool vía REUTERS
El canciller alemán Friedrich Merz entrega al presidente estadounidense Donald Trump una camiseta con el número 47, mientras el primer ministro británico Keir Starmer observa, durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. Thibault Camus/Pool vía REUTERS

El presidente estadounidense añadió por otro lado que nunca le ha interesado un cambio de régimen en Irán, y aseguró que el diálogo con los actuales líderes del régimen de los ayatolás -que podría concluir con una formalización de un acuerdo de paz a finales de esta semana en Ginebra- es positivo.

“El primer grupo (de líderes iraníes) está muerto, el segundo también, parte del tercero ha desaparecido, y ahora estamos tratando con personas que considero muy racionales”, aseguró.

“Fue agradable negociar con ellos, son personas fuertes e inteligentes, (...) no están radicalizadas y quieren ayudar a su país”, agregó.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, logrado con la mediación de Pakistán, pondrá fin al conflicto iniciado entre ambos e Israel el 28 de febrero, que ha afectado a Oriente Medio y a la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, importante vía de transporte de crudo.

(Con información de EFE)

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