Mataron a balazos a un empresario hotelero en Córdoba: investigarán un presunto ajuste de cuentas

Las autoridades plantearon la teoría de que el ataque estuviera vinculado a su pasado como empresario (Policía de Córdoba)

Luego de que denunciaran el hallazgo de un cuerpo acribillado en pleno centro de Villa María, Córdoba, las autoridades confirmaron que la víctima se trataba de Gabriel Alejandro Piedecasas, un empresario hotelero de 55 años, que se había radicado en la ciudad hace poco tiempo.

El crimen ocurrió este sábado alrededor de las 6:30 horas en la calle Mendoza al 1100, a escasos metros de la intersección con San Martín. Después de que se diera la alerta de que había sucedido un tiroteo en la zona, el personal de la Policía de Córdoba halló el cuerpo con múltiples impactos de bala.

Poco después de que se constatara que el empresario murió producto de, al menos, seis balazos, la investigación quedó a cargo de la fiscal de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, quien ordenó una serie de medidas urgentes para intentar esclarecer cómo se dio la secuencia de hechos que desencadenaron en la muerte.

Hasta el momento no se registraron detenciones y no se informó oficialmente sobre el móvil del crimen, aunque la principal hipótesis apuntaría a que se habría tratado de un presunto “ajuste de cuentas”. Sin embargo, las autoridades no dieron muchos detalles sobre el proceso, debido a que buscarán mantener un fuerte hermetismo sobre el avance de la causa.

El lugar en el que fue encontrado el cuerpo del empresario (Gentileza: El Doce)

Según la información publicada por ElDoce.tv, los investigadores indicaron que los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona serán claves para reconstruir los movimientos previos al ataque y dar con los autores.

Por otro lado, los investigadores plantearon que las balas que asesinaron al empresario habrían correspondido a un arma de fuego calibre 11.25 milímetros. De acuerdo con los datos proporcionados por El Puntual, la víctima se había mudado hace poco tiempo a Villa María, por lo que no era conocido en el lugar.

A pesar de su reciente mudanza, Piedecasas había estado vinculado durante varios años al rubro hotelero en Villa Carlos Paz. Su nombre no figuraba en investigaciones anteriores, aunque las autoridades no descartan ninguna línea de trabajo en esta etapa inicial tras señalarse que no había tenido gran notoriedad en el rubro turístico.

Balearon a un hombre para robarle la moto cuando salía de trabajar

Un hombre de 63 años resultó herido de bala el viernes pasado, luego de haber sido atacado por un grupo de delincuentes en el barrio Ameghino Norte, en la ciudad de Córdoba. En ese momento, la víctima salía de su lugar de trabajo, cuando fue abordado por, al menos, cuatro hombres armados.

Según informaron las fuentes policiales, el asalto ocurrió sobre la calle Aviador Zanni al 4085, cuando la víctima se disponía a subir a su motocicleta a la salida de una fábrica metalúrgica. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, en donde se vio como la banda abrió fuego contra él sin mediar palabra.

El lugar en el que el hombre fue interceptado por una banda de delincuentes (Captura de Google Maps)

En concreto, se vio como uno de los asaltantes le disparó en una de las piernas, después de que ofreciera resistencia. Tras consumarse el robo de la moto, la víctima fue trasladada por el personal policial al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta.

Este episodio se sumó a una serie de hechos violentos similares que ocurrieron en la capital cordobesa en los últimos días. De hecho, un día antes, un joven de 23 años fue asaltado en el barrio Puente Blanco bajo un modus operandi casi idéntico: fue interceptado por cuatro atacantes que lo abordaron de forma sorpresiva.

Además, en otro hecho ocurrido al día siguiente en Alto Alberdi, una joven de 19 años recibió un disparo tras el robo de su teléfono celular. Por este motivo, la Policía investigará posibles conexiones entre los casos, ya que todos presentan coincidencias tanto en la cantidad de atacantes como en la metodología empleada.