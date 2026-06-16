Alerta por el frío extremo y las tarifas en aumento: qué hacer para reducir la factura de electricidad

Las tarifas eléctricas acumulan un aumento del 36,4% en el último año, y el invierno presiona aún más el consumo residencial, que ya representa el 42% del total del sistema

El descenso térmico llegó de forma pronunciada esta semana al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a gran parte del país, con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en alerta amarilla por frío extremo. Las tarifas eléctricas acumulan un aumento del 36,4% en el último año y la demanda residencial ya representa el 42% del consumo total del sistema, según el informe Monitor Eléctrico de la consultora Ricsa. Frente a ese escenario, hay una serie de medidas concretas para reducir el impacto del frío en la factura sin resignar confort.

Según la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), cada grado adicional de calefacción implica un 8% más de consumo eléctrico. Para los equipos de aire acondicionado en modo calefacción, la entidad recomienda mantenerlos encendidos de forma sostenida en lugar de recurrir a ciclos frecuentes de apagado y encendido, que generan picos innecesarios de consumo.

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Cuánto consume cada aparato eléctrico

Con más hogares y establecimientos que reemplazan la calefacción a gas por equipos eléctricos, la elección del aparato incide directamente en el gasto mensual. El punto de partida es entender cuánto consume cada uno: una estufa eléctrica parte desde 0,5 kW por hora; un caloventor de 2.000 W llega hasta 2 kW por hora; y un aire acondicionado arranca en 1,01 kW por hora a 20 ℃, y supera los 2 kW desde los 25 ℃.

Para los equipos de aire acondicionado en modo calefacción, Cadieel recomienda mantenerlos encendidos de forma sostenida

Los hogares argentinos utilizan casi el 40% de toda la energía eléctrica generada en el país, y una porción de ese gasto pasa desapercibida. Los dispositivos en modo standby —televisores, computadoras, cargadores enchufados sin uso— pueden representar hasta el 15% del gasto energético mensual, de acuerdo con la entidad. A eso se suma que entre el 5% y el 16% del consumo total del hogar proviene de aparatos que permanecen conectados sin utilizarse.

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La iluminación explica entre el 25% y el 35% del consumo residencial. La cámara recomienda aprovechar la luz natural y migrar a tecnología LED. Un dato que suele ignorarse: las lámparas sucias rinden hasta un 20% menos que las que se mantienen limpias.

Más allá de la calefacción, Cadieel señala que la heladera merece atención especial por estar enchufada las 24 horas. Es por eso que recomienda tenerla a 5 ℃ en la zona de refrigeración y a -18 ℃ en el freezer, así como verificar el estado de los burletes y descongelarla periódicamente, lo que evita que el equipo trabaje por encima de lo necesario.

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Para el lavarropas, la recomendación es usar programas de baja temperatura con carga completa. En el horno eléctrico, cada apertura innecesaria de la puerta hace perder un 20% de la energía acumulada. La plancha, por su parte puede representar más del 6% del consumo mensual; para reducir ese impacto, conviene concentrar la mayor cantidad de ropa posible en cada uso.

La heladera, el lavarropas, el horno y la plancha concentran buena parte del gasto eléctrico del hogar

Las nuevas etiquetas de eficiencia energética

En marzo de 2026, la Secretaría de Industria y Comercio actualizó el sistema de etiquetado energético. A partir de ese momento, fabricantes e importadores solo pueden introducir al mercado productos con las nuevas etiquetas, aunque los modelos con el esquema anterior seguirán en góndola hasta marzo de 2028.

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El cambio central es la unificación de la escala: todos los electrodomésticos usan ahora una tabla de siete letras, de la A a la G, donde A representa la máxima eficiencia y G la mínima. La reclasificación puede generar confusiones: lo que antes llevaba la etiqueta A+++ pasó a llamarse A; un A++ es ahora B; un A+ quedó como C; y el anterior A se convirtió en D. Quien no esté al tanto del cambio puede terminar eligiendo un equipo menos eficiente de lo que cree.

El clima en el AMBA

La alerta por bajas temperaturas rige para todo el territorio bonaerense y se extiende a La Pampa, Entre Ríos, gran parte de San Luis, la mitad de Córdoba, casi todo Santa Fe y parte del centro-sur de Corrientes. En paralelo, el SMN advirtió por vientos fuertes en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, y nevadas de entre 10 y 20 centímetros en la zona cordillerana santacruceña.

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En el AMBA, la semana muestra una recuperación térmica progresiva. El martes será la jornada más cálida, con una máxima de 18 ℃ y una mínima de 7 ℃. El miércoles registrará la máxima más baja del período, con 13 ℃. Hacia el jueves, las mínimas alcanzarán los 10 ℃ —el valor más alto de la semana en ese rango— con una máxima de 15 ℃ y posibilidad de precipitaciones nocturnas. El viernes mantendrá temperaturas similares, sin lluvias previstas.