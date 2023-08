Exclusivo: las fotos del departamento del comerciante descuartizado

Así encontró la policía el departamento de Fernando Pérez Algab

La investigación por el crimen de Fernando Pérez Algaba busca reconstruir los momentos previos al homicidio y los pasos del comerciante que fue descuartizado y arrojado, dentro de una valija, a un río de Ingeniero Budge.

En este sentido, el titular de la UFI N°5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, envió oficios a Migraciones y a la PSA para conocer ingresos y egresos de la víctima. Al mismo tiempo, solicitó las actuaciones por averiguación de paradero al fiscal de Morón, Marcelo Tavolaro, quien trató de dar con Pérez Algaba tras la denuncia de la dueña del departamento que alquilaba en Ituzaingó.

Estaba previsto que “Lechuga” -como llamaban a Pérez Algaba- devolviera las llaves de la propiedad, que había rentado el 12 de julio, cinco días más tarde, es decir, el 19 de julio.

Sin embargo, el trader nunca apareció.

Los elementos hallados en el departamento que el comerciante alquilaba en Ituzaingó

Cuando la Policía Bonaerense ingresó al departamento encontró desorden, pero nada que les llamara la atención. “Era un hombre solo que solía viajar bastante”, explicaron los investigadores. Por esa razón, les pareció natural encontrarse valijas con ropa y zapatillas en su interior, en especial de marca Nike, la misma marca que llevaba cuando fue descuartizado.

“Esa no era su casa, la alquiló como si fuera un hotel”, graficó una fuente clave en el caso.

No obstante, un amigo de la víctima, un empresario de 31 años de la zona de Castelar, declaró en el expediente de la UFI N°5 que “Fernando tenía un pasaje para España para el día 19 de julio a las 4 de la mañana”. El examen realizado a los restos hallados determinó la data de muerte entre el 18 y el 20 de julio.

En una repisa del departamento había perfumes y lentes de sol, en otra, una notebook y un iPad que fueron secuestrados y están siendo peritados.

Fernando Pérez Algaba, el comerciante asesinado y descuartizado en Ingeniero Budge

No había rastros de su perro Cooper, ni de sus tres celulares -con líneas de Estados Unidos, Europa y argentina- ni de su billetera. “Creemos que alguien pudo convocarlo a algún lugar. Lo que es claro que se fue y que iba a volver”, agregaron.

Pero sí encontraron numerosas pastillas de medicación psiquiátrica. “Lechuga” padecía un cuadro depresivo y de ansiedad, según figuraba en un certificado que los agentes encontraron en la unidad. De acuerdo a su entorno, había ganado varios kilos y su ánimo no era el mejor. Abrumado por las deudas, su imagen distaba de aquella que mostraba en Instagram.

Los detectives se comunicaron con el hermano del comerciante, pero no sabía dónde podía estar. No aportó ningún dato que oriente la búsqueda. “Era habitual que no tuviera comunicación con el hermano ni con los amigos. De repente, recibían un mensaje que decía: ´Estoy en Miami´ o ´estoy Barcelona”, sin que supieran que había programado un viaje. Era una especie de nómade”, reveló un investigador.

El fiscal Tavolaro tuvo el caso en sus manos por muy pocas horas. El cuerpo del hombre que buscaba fue hallado descuartizado, entre el domingo 22 y el martes 24 de julio adentro de una valija y una mochila arrojadas en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Uno de sus celulares se activó el 18 de julio por última vez, en un descampado de General Rodríguez.

Cooper, un bulldog francés de color beige, fue encontrado el sábado pasado en Villa Lugano por una persona que lo vio deambulando y publicó su foto en redes sociales. Según declararon, un amigo de la víctima lo reconoció y fue a buscarlo. Lo llevó a su casa de Pilar y, luego, lo entregó a la DDI de Lomas de Zamora.

