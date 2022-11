El único sobreviviente de la Masacre de Flores pidió que las víctimas de delitos tengan acceso al sistema informático de sus causas

Matías Bagnato en su reunión con la consejera de la Torre (Foto: Twitter Matías Bagnato)

Matías Bagnato, integrante del Observatorio de Víctimas y sobreviviente de la masacre de Flores, pidió hoy que todas las personas que hayan sido víctimas de un delito puedan acceder al sistema informático de sus causas sean o no parte del expediente. Lo hizo durante una reunión que tuvo con Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.

“Venimos a solicitar que se habilite en el Sistema Lex 100 la posibilidad de que la víctima de delitos pueda acceder al expediente y recibir notificaciones electrónicas, en su mero carácter de victima sin necesidad de constituirse como parte querellante en el proceso”, señala el escrito que Bagnato y su abogada María Luciana Carrasco le presentaron hoy a De la Torre durante una reunión que mantuvieron.

Bagnato basa su pedido en la la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito que establece el derecho humano de las víctimas de delitos a ser oídas y recibir un trato justo, el derecho de protección, a la verdad, a un más amplio y efectivo acceso a la justicia y una reparación adecuada. Explicó que “la víctima tiene la posibilidad de participar de manera activa y hacerse oír en el proceso, aun sin haberse constituido como parte querellante”. Ser querellante implica ser parte de la causa como un acusador privado. En ese rol, explicó Bagnato, “tiene un mayor acceso al expediente en tanto está autorizada a examinar documentación y actuaciones, a presentar la prueba que estime pertinente en apoyo a su postura y a gozar de asesoramiento y patrocinio gratuito, según habilite el caso”.

Sin embargo, la victima no tiene acceso al Lex100. Se trata del sistema electrónico en el que se publica toda la causa judicial. Tampoco recibe las notificaciones con las decisiones que toman los jueces, las cámaras o los tribunales orales. “Esta situación claramente viola los derechos consagrados por la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos”, señaló.

“Si la víctima no puede acceder al expediente o recibir digitalmente las notificaciones se ve obstruido su derecho de acceso a la justicia, y con ellos se viola no solo la ley de víctimas, sino también nuestra constitución y tratados internacionales”, agregó Bagnato que puso un ejemplo por lo que le ocurrió personalmente: “Hago este pedido, porque particularmente durante la cuarenta no tuve la posibilidad de acceder al expediente y dependí en todo momento de la voluntad de los funcionarios judiciales para conocer el estado de los pedidos de libertad que Fructuoso Álvarez González, quien asesinó a toda mi familia, fue cursando”.

Fructuoso Álvarez González

Álvarez González fue condenado a prisión perpetua por la llamada “Masacre de Flores”, ocurrida el 17 de febrero de 1994, cuando provocó un incendio intencional en una casa en la que murió una familia y el amigo de uno de los nenes que dormía allí. El único sobreviviente fue Bagnato, quien en aquel momento tenía 16 años y que lucha desde entonces para que Álvarez González no vuelva a la calle.

En junio pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un pedido de excarcelación que hizo Álvarez Gónzalez que ya tiene la pena cumplida.

La consejera De la Torre se comprometió a tomar el reclamo de Baganto para que las víctimas puedan acceder a sus causas penales. “Las víctimas de delitos tienen derecho a consultar el avance de sus causas, para ello hoy deben poder acceder al LEX100 Me comprometí con @MatiBagnato y @LucianaCarras15 a seguir trabajando por un mejor acceso a la justicia”, publicó la consejera en su cuenta de la red social Twitter.

