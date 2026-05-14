Viajó desde Uruguay para ver a Peñarol con una pistola 9 milímetros y 50 municiones: fue condenado a tres años en suspenso

Tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros y 50 municiones

Un hincha uruguayo de Peñarol que había viajado a la Argentina para presenciar el partido de su equipo ante Platense por la Copa Libertadores fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras ser detenido en el Microcentro porteño con una pistola calibre 9 milímetros y 50 cartuchos.

La resolución fue dictada en menos de 48 horas por la Justicia porteña, a partir de la intervención de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El imputado fue acusado por el delito de tenencia de arma de guerra sin autorización legal.

PUBLICIDAD

El caso comenzó el pasado 7 de mayo, cuando simpatizantes del club uruguayo se concentraron en las inmediaciones de Esmeralda y Lavalle, en el Microcentro. Los hinchas habían llegado al país para asistir al partido entre Platense y Peñarol, correspondiente a la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

Allí, según informaron fuentes judiciales, varios transeúntes alertaron sobre ruidos y consumo de estupefacientes en la zona. Ante esa situación, efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron al lugar y observaron que uno de los simpatizantes llevaba un bolso tipo botinero.

PUBLICIDAD

Los policías lo requisaron en busca de drogas, pero encontraron otra cosa: una pistola semiautomática marca Bersa, modelo Thunder, calibre 9 milímetros, sin municiones colocadas. Junto al arma había 50 cartuchos a bala, que estaban dentro de una media.

Tras el hallazgo, tomó intervención la UFLA Este, a cargo del auxiliar fiscal Horacio Peix, que dispuso la detención del sospechoso y el secuestro del arma y de las municiones.

PUBLICIDAD

Lo incautado por los efectivos

Luego, la fiscalía solicitó un informe al Registro Nacional de Armas. El RENAR informó que el imputado no estaba autorizado a portar ningún tipo de arma de fuego. Además, un peritaje determinó que la pistola era apta para el disparo y que las municiones eran idóneas para sus fines específicos.

Con esos elementos, el hincha fue imputado por tenencia de arma de guerra sin autorización legal.

PUBLICIDAD

A través de un juicio abreviado, el auxiliar fiscal Peix acordó una pena de tres años de prisión en suspenso. El acuerdo fue homologado por la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, quien previamente había hecho lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la UFLA Este.

Así, en menos de 48 horas, el caso quedó resuelto con una condena en suspenso.

PUBLICIDAD

El momento en el que el hombre arrojó tres pedazos de baldosas contra el frente de la pizzería

Seis días antes, la Justicia porteña había dictado otra condena exprés en una causa por daños contra una pizzería de Chacarita. El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de mayo, cuando un hombre arrojó tres baldosas contra el frente de un local ubicado en Lacroze y Álvarez Thomas.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y fue detectada en tiempo real por el Centro de Monitoreo Urbano. Luego, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron al sospechoso en la esquina de Fraga y Palpa, a siete cuadras del ataque.

PUBLICIDAD

El auxiliar fiscal Leandro Galvaire, de la UFLA Norte, reunió las pruebas y lo imputó por daños. El juez José Béguelin, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°2, hizo lugar al pedido de prisión preventiva y, al día siguiente, se realizó un juicio abreviado. El imputado admitió su autoría, fue condenado y quedó a la espera de la homologación del acuerdo judicial.