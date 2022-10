Fue excarcelado el conductor que atropelló y mató al chico de 14 años en Puerto Madero

La víctima, Thiago Samuel Corpus, tenía 14 años,

Martín G. (20), detenido por atropellar y matar a Thiago Samuel Corpus (14) en el barrio porteño de Puerto Madero el pasado 12 de octubre, fue excarcelado este domingo. Así lo ordenó el juez Mariano Iturralde, que instruye la causa. El conductor deberá pagar una libertad bajo fianza de un millón de pesos y no podrá volver a manejar hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Además, se le impusieron otras condiciones, entre ellas, “la prohibición de salir del país, la retención de pasaporte, la obligación de comparecer ante el tribunal cada 15 días”, según confirmó TN.

El joven que manejaba de la camionera Volkswagen Amarok estaba en la comisaría 1E de la Policía de la Ciudad. Desde allí, fue trasladado hasta el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16 en el Palacio de Justicia para ser indagado el viernes. Un día antes, las pericias toxicológicas determinaron que antes de embestir al adolescente no había consumido alcohol ni drogas.

De momento, la investigación continúa. La Justicia aun está analizando cámaras y buscando testigos oculares. Si iba o no en exceso de velocidad aún no se estableció.

El lugar del siniestro

El accidente

Todo comenzó el miércoles 12 de octubre a las 14, cuando los alumnos del Colegio de Educación Secundaria N° 54 de San Francisco Solano, partido de Quilmes, cruzaron la avenida de los Italianos al 600 en el marco de una excursión escolar. Aparentemente, según testigos del hecho, Thiago cruzó la calle detrás de unos compañeros y, en ese momento, fue atropellado por una camioneta.

“Sufrió un fuerte traumatismo de cráneo que fue el causal de su muerte inmediata”, sostuvo el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, e indicó que los médicos del servicio de emergencia “no pudieron hacer nada” para salvarle la vida.

De acuerdo con su mamá, el chico le mandó un mensaje en medio del paseo una hora y media antes de la tragedia. “Me mandó mensajes a las 12.30 y me decía ‘Mamá te amo, estoy pasándola bien’, y yo le dije ‘Disfrutá hijo y a la tarde nos vemos’. Ese es el último mensaje que tengo”, narró la mamá.

El padre sostuvo que Thiago “no era inquieto, era sano”, y consideró que “no puede ser que porque 47 chicos vayan con 4 maestros que les haya pasado esto y vengan y te digan ‘lo siento’ y ya está”.

“Yo quiero justicia, que esto no ocurra más porque no puede ser que en una escuela preparen excursiones y que vaya tan poca gente. Mi hijo no se recupera más, pero yo quiero justicia”, exclamó Alberto, padre de la víctima.

"Mamá te amo, estoy pasándola bien", fue el último mensaje de Thiago

Las quejas de los padres de la víctima apuntan a la manera en que recibieron información sobre la tragedia, en medio de la conmoción. Según señaló su papá, les comunicaron que el adolescente estaba en el hospital cuando ya había fallecido y les confirmaron su muerte dos horas y media después de que ocurrió.

La madre del chico, Mónica, también se pronunció: “Yo quiero justicia, que este muchacho no quede libre porque así como fue mi hijo puede ser cualquiera. Y para la escuela pido que haya una sanción, por lo menos para la directora, porque fue un descuido de ellos”.





SEGUIR LEYENDO: