Pidieron la prisión preventiva para el asesino al volante de Palermo y liberaron a los tres acusados de encubrirlo

José Carlos Olaya González. Así se daba a la fuga el conductor que mató a una mujer en los bosques de Palermo

José Carlos Olaya, el conductor del Ford Focus rojo que el domingo por la mañana embistió cinco personas en Palermo y mató a Marcela Bimonte, seguirá detenido . Así lo dispuso la justicia porteña al ordenar la prisión preventiva luego de las declaraciones indagatorias de esta mañana. El caso de los tres detenidos por encubrimiento es distinto. Los hermanos Daniel y Lucio Valenti y Fernando Ezequiel Escobar fueron liberados. Mientras tanto, la fiscal Natalia Pla evalúa declararse incompetente y pasar la causa a la justicia nacional.

“La decisión judicial es que los tres liberados continúen siendo investigados por el delito de encubrimiento pero que no permanezcan detenidos. La situación de Olaya es distinta, porque tiene antecedentes pesados y comprobados, además de que es el único responsable directo de lo que sucedió”, explicaron desde la Justicia.

Olaya, quién se negó a declarar, quedó imputado por homicidio simple con dolo eventual, según el art, 79 del Código Penal, y continuará detenido en la Alcaldía 6 de CABA. Los otros tres hombres deberán presentarse en la fiscalía cada 15 días.

La jornada de declaraciones indagatorias, que estaba prevista para las 9, se retrasó algunos minutos por falta de energía eléctrica en el edificio. Recién pasadas las 9.45 comenzaron a desfilar los acusados. Tal como adelantó Infobae, los tres hombres acusados de encubrimiento decidieron hablar y dieron su versión.

Según ellos, la noche previa a la tragedia estuvieron los cuatro en el boliche “Kapital” de San Telmo, ubicado en Chile 299. Se fueron cuando cerró el local, a las 5.30. Pero decidieron seguir la jornada en las piletas de Parque Norte. Para eso, fueron en el Ford Focus y en la camioneta Jeep para el lado de Avellaneda. Allí, cada uno fue a su casa para agarrar las mallas.

Los hermanos Daniel y Lucio Valenti y Fernando Ezequiel Escobar. Los tres fueron liberados. Olaya (el tercero, de izquierda a derecha) continúa detenido

Siempre en línea con esta versión que los imputados le dieron hace instantes a la fiscal Pla, algunos minutos después salieron los dos vehículos juntos para las piletas de Parque Norte. Los acusados de encubrimiento aseguraron que no conocen a las mujeres que iban en el Ford Focus junto a Olaya González. Los hermanos Valiente y Escobar viajaban juntos.

Lo cierto es que cuando iban por los Bosques de Palermo, unos 200 metros adelante del Focus, notaron que el Ford rojo había desaparecido. Ahí, se preocuparon y frenan, detallaron en base a la versión que brindaron oficialmente, y explicaron que llamaron a Olaya pero no les respondió. Uno de ellos bajó de la camioneta Jeep y regresó caminando: ahí se encontró de frente con Olaya González.

“Ahí el que bajó de la Jeep le preguntó qué pasó, pero lo notó en shock. Le volvió a preguntar y Olaya González le respondió: ‘No sé, no sé. Choqué. Me quede dormido, no sé. Llévame a lo de mi vieja, así busco los documentos’”, relataron en base a lo que dijeron los tres acusados en la indagatoria.

Olaya González se subió a la camioneta Jeep y todos volvieron para el lado de Avellaneda, hasta que fueron detenidos por Policía la Bonaerense. “Todos dicen que en el viaje el cuarto pasajero no les contó lo que había pasado y que recién se enteraron cuando llegaron a la comisaría, y los otros presos les dijeron lo sucedido”, agregaron fuentes cercanas a los imputados.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Olaya González cuenta con un prontuario que incluye causas por robo y encubrimiento. Por ejemplo, el 31 agosto de 2010, estaba por cumplir 21, el Tribunal Nº 7 de Lomas de Zamora lo condenó a 6 años y 9 meses por robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra por un hecho ocurrido en la localidad de Avellaneda el 29 de mayo 2009, en contra de una pareja.

Por aquel episodio fue detenido el mismo día que atacó a sus víctimas. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la pena venció el 28 de febrero de 2016, aunque el joven pudo conseguir la libertad condicional el 28 de noviembre de 2013.

Por su parte, el 6 agosto de 2019 el Tribunal Nº6 de Lomas de Zamora condenó a Olaya González a un año de prisión por encubrimiento agravado por ánimo de lucro, pena que fue unificada con una condena anterior en La Matanza a 2 años y 6 meses. Por el primero hecho, el acusado había sido detenido el 17 de febrero de 2017, mientras que el caso en La Matanza se trató de un expediente por robo doblemente calificado por poblado y en banda por escalamiento. De acuerdo con información de la agencia NA, el 16 de septiembre de 2019 se hizo efectiva la libertad.

