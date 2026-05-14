La Libertad Avanza se flexibiliza y abre la puerta a cerrar alianzas con el PRO, pero fija condiciones

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a referentes del PRO

Pese a la tensión abierta a raíz de las críticas al Gobierno instrumentadas por Mauricio Macri, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no le cierra las puertas a la posibilidad de trazar acuerdos electorales con el PRO dentro del esquema de estrategias que le permitan al presidente Javier Milei conquistar la tan ansiada reelección en 2027.

Sin embargo, fuentes del armado anticiparon a Infobae que, para avanzar en negociaciones, deberán sortear una serie de condicionamientos que le permitan a La Libertad Avanza poder acordar con el espacio fundado en 2015. Uno de los requisitos principales gira en torno a la necesidad de compartir el programa económico y la agenda política, por lo que esperan que los aliados se plieguen a respaldar las medidas impulsadas por el mandatario.

PUBLICIDAD

Si bien la serie de cuestionamientos ensayados por el ex presidente, quien protagoniza reapariciones por el interior del país, fueron vistas con desconfiaza en la administración libertaria, las autoridades libertarias diferencian a la dirección nacional del PRO de los dirigentes amarillos que supieron trazar acuerdos en 2025, como el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el senador bonaerense, Guillermo Montenegro; y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

En segundo lugar, pero no menos importante, el espacio violeta no está abierto a negociar la fórmula presidencial que, pese a que faltan meses, anticipan será pura y estará encabezada por Javier Milei. Desde el corazón de La Libertad Avanza garantizaron que el candidato a vicepresidente ya fue definido aunque evitaron dar precisiones al respecto. “Si quieren jugar con nosotros, tenemos candidato a Presidente y Vice establecidos...”, sostuvo un alfíl libertario a este medio.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei celebra el triunfo de octubre (EFE)

Tras la experiencia de 2025, donde los violetas y los amarillos fueron en unidad en varios distritos, con particular relevancia en la provincia de Buenos Aires, los libertarios tomaron nota de la rebeldía de algunos intendentes del PRO que rompieron el entendimiento como Javier Martínez (Pergamino), Diego Reyes (Puan), María José Gentile (Nueve de Julio) y Pablo Petrecca (Junín), este último devenido en actual senador bonaerense.

Con intención de neutralizar nuevos enfrentamientos, aspiran a la implementación de “un sistema de castigo” para evitar las fugas de votos. No obstante, confían en la capacidad de Diego Santilli para contener a los alcaldes y lograr sumarlos a una eventual alianza. El dirigente se perfila como candidato para disputarle la provincia a Axel Kicillof tras el agónico triunfo de octubre.

PUBLICIDAD

Asimismo, hay algunas definiciones establecidas. Un claro ejemplo es la voluntad de Karina Milei de quedarse con la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se espera que no haya alianza con el PRO que lidera Jorge Macri, quien anticipó sus deseos de competir por la reelección. En el corazón del armado porteño niegan que el espacio violeta haya definido el candidato, aunque la senadora Patricia Bullrich pareciera haber iniciado anticipadamente la campaña.

Contra todas las gestualidades acumuladas hasta entonces, algunas voces del oficialismo sostienen que la legisladora -en tensión con los Milei, pero respaldada por las mediciones- aspira a una candidatura nacional de mayor peso. “No hay nada definido. Todo quedará para después del Mundial”, insisiten.

PUBLICIDAD

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio

En el extenso mapa nacional, y con la mente en los comicios provinciales, en Balcarce 50 parecieran ver con buenos ojos la posibilidad de acordar con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, tal y como ocurrió en las elecciones de medio término. Se trata de uno de los gobernadores con los que mantienen buena sintonía, incluso en el plano legislativo.

Frigerio fue de los primeros, junto a Alfredo Cornejo (Mendoza), en inaugurar la mesa electoral que comanda Karina Milei secundada por Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli, en la que tiene injerencia el vice de LLA, Martín Menem.

PUBLICIDAD

La situación es otra en la provincia de Chubut, liderada por Ignacio Torres, también del PRO, quien en 2025 no escondió su rechazo a la decisión de su espacio de presentarse con La Libertad Avanza. Según expresó entonces, ir en alianza equivalía a optar por "la cómoda”. No obstante, en la provincia no descartan la posibilidad de alcanzar un acuerdo. “Son elecciones y contextos diferentes. No cerraría la puerta. Hay buen diálogo”, precisaron.

En ambos territorios se implementó la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema impulsado por el oficialismo, y a diferencia de Entre Ríos, Chubut no cuenta con Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), herramienta que el Ejecutivo aspira a eliminar con la sanción de la reforma electoral. Es que en el ecosistema libertario trabajan además para compatibilizar los sistemas y los métodos electorales de todas las provincias con el nacional.

PUBLICIDAD