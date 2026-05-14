Crimen y Justicia

Ofrecieron una recompensa de $10 millones para identificar al autor de un abuso sexual contra una menor de 16 años en Miramar

La iniciativa apunta a reunir testimonios que permitan identificar al responsable de la privación ilegítima de libertad y agresión sexual contra una menor. Por eso, el Gobierno formalizó una recompensa de diez millones

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El gobierno hace pública recompensa para quien aporte datos sobre hecho ocurrido en la playa de Miramar
El gobierno hace pública recompensa para quien aporte datos sobre hecho ocurrido en la playa de Miramar

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el ofrecimiento de una recompensa de $10.000.000 a quienes aporten información determinante para identificar al responsable de un caso de abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad contra una menor de 16 años ocurrido el 29 de enero de 2026 en Miramar, provincia de Buenos Aires.

La medida fue formalizada por una resolución publicada el 14 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, en respuesta a la gravedad del hecho y con el objetivo de avanzar en la individualización y detención del autor, cuya identidad permanece desconocida. La identidad del aportante será preservada y el desembolso estará sujeto a un informe de mérito elaborado por la autoridad judicial interviniente, según se detalla en el documento oficial.

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De acuerdo con la información de la causa, los hechos ocurrieron en la playa, a la altura de la calle 31 de la ciudad de Miramar, a las 5:15 de la mañana y la víctima fue una adolescente de 16 años. La descripción aportada en la causa indica que el presunto agresor sería: un hombre de aproximadamente 30 años, contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro, quien vestía buzo y pantalón negro al momento del ataque, conforme al expediente citado en la resolución.

La línea 134 recibe denuncias anónimas por caso de abuso a adolescente en playa bonaerense
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En la resolución, se aclara: “Que atento a que no se ha logrado identificar al autor de los ilícitos referidos y considerando la gravedad de los mismos, cometidos en perjuicio de una menor de edad en situación de extrema vulnerabilidad, resulta imperativo disponer un ofrecimiento de recompensa. Dicha medida tiene como fin recabar información que permita la individualización, localización y posterior detención del responsable”.

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La recompensa es gestionada a partir del pedido formulado el 10 de abril de 2026 por el ayudante fiscal Martín Spezia ante el Ministerio de Seguridad, tras la intervención de la Unidad Fiscal Descentralizada de General Alvarado a cargo de la agente fiscal Ana María Caro. El ofrecimiento de recompensa se fundamenta en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, que prevé la posibilidad de este tipo de incentivos a pedido del Ministerio Público Fiscal, y en la Resolución N° 828/2019 del Ministerio de Seguridad, que contempla modificaciones en los montos en función de la gravedad y complejidad de los delitos investigados, de acuerdo con la publicación oficial.

Quienes tengan datos útiles para la investigación pueden comunicarse, de manera anónima y gratuita, al 134, línea habilitada por el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

La publicación del Boletín Oficial firmada por Alejandra Susana Monteoliva, que obtuvo dictamen de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, establece que el pago de la recompensa “será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”.

La resolución también instruye a las fuerzas policiales y de seguridad federales para que difundan el afiche oficial correspondiente, identificado como IF-2026-40762173--APN-DNNYRPJYMP#MSG, en medios gráficos, radiales y televisivos de circulación nacional, así como en otras formas de publicación, en un esfuerzo coordinado para maximizar la difusión y lograr avances concretos en la causa.

Esta iniciativa del Ministerio de Seguridad se inscribe como respuesta institucional ante delitos de particular gravedad contra víctimas menores de edad, en un hecho ocurrido en un espacio público y sin testigos identificados, situación que justifica la excepcionalidad de la medida y el monto ofrecido.

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