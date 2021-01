Un cadáver desnudo y una ejecución en plena calle: dos nuevos crímenes sacuden a Moreno y Malvinas Argentinas

Casquillo: rastro del doble homicidio en Guernica de comienzos de esta semana

El lunes en las primeras horas de la mañana, dos llamados de alerta llegaron a la Comisaría 1° de Moreno. Los vecinos del barrio bonaerense de La Reja podían ver fácilmente el cuerpo ensangrentado de uno de los vecinos más conocidos de la zona en la puerta de su casa. Estaba tendido boca abajo y semi desnudo.

La autopsia que se realizó horas después arrojó que fue asesinado de dos puñaladas en el pecho. La Justicia tomó en las últimas horas testimonio a la gente del lugar pero nadie quiere hablar mucho. Hay miedo. Se investiga que detrás del crimen hay, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, una posible trama de venganza y narcomenudeo.

“La investigación no arrojó hasta el momento grandes resultados. No hay cámaras de seguridad en la zona. Aparentemente en esa calle se vendía droga y algunos de los testimonios indican que la víctima podría ser vendedor o cliente aunque es prematuro decirlo. Los vecinos prácticamente no quieren hablar pero algunos refirieron que la zona estaría tomada por el narcotráfico a pequeña escala”, explicó uno de los investigadores.

La investigación comandada por el fiscal Gabriel López de la UFI N° 8 de Moreno determinó que la víctima se llamaba Silvio Orlando Omiñuk, de 37 años, padre de dos hijos de 15 y 12 años que no estaban en la casa al momento del crimen. Según los registros públicos, el hombre no tuvo un empleo formal desde 2018. Antes formó parte durante casi 9 años de una empresa dedicada al mantenimiento de jardines.

“Creemos que como el cuerpo estaba muy visible y se encontró en las primeras horas de la mañana, el crimen se produjo durante la madrugada. Ningún vecino dijo haber escuchado gritos o discusiones pero tampoco es una lugar donde haya tantas casas y las que hay, están espaciadas”, señala una fuente del caso.

Hasta el momento la hipótesis más firme de la fiscalía, con los pocos elementos que pudo reunir en los cuatro días de investigación que lleva la causa, apunta a algún tipo de ajuste de cuentas referido a la comercialización de droga en la zona. “Tenés vecinos que testificaron que el hombre vendía estupefacientes pero no lo aseveramos hasta que no hayan pruebas suficientes”, señalan desde los tribunales de Moreno.

La autopsia realizada esa misma tarde del lunes señala que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio producido por dos profundos cuchillazos producidos a la altura del pecho de la víctima. Según la pericia al cadáver, murió prácticamente al instante.

Otro cadáver sobre el asfalto

Otro hecho de similares características se dio en las últimas horas en la localidad de Malvinas Argentinas. En esta oportunidad los vecinos llamaron al 911 porque escucharon dos detonaciones y una moto alejándose en plena madrugada. Cuando los efectivos llegaron encontraron el cuerpo de Joel Alexis Quinteros, de 25 años, que vivía a pocos metros de donde fue encontrado, sobre la calle Alfonsina Storni al 3300. Tenía a simple vista dos heridas en la cabeza.

Quinteros trabajaba desde septiembre de 2002 en una empresa de servicios industriales. La investigación aun no determinó si se trató de un ajuste de cuentas o de un nuevo caso de robo motochorros. Pero llamó la atención que las pertenencias de la víctima estaban junto al cuerpo: no había ningún faltante.

Cuando el fiscal Gustavo Carracedo, a cargo de la UFI N° 20 de Malvinas Argentinas, revisó las cámaras de seguridad municipales, no lograron ver el momento del homicidio pero se pudo divisar una moto marca DUKE de color blanca pero con ruedas naranjas que se alejaba del lugar con destino a Grand Burg. A pesar del rastreo con las imágenes aún no se pudo identificar a los asesinos.

A comienzos de la semana en Guernica, efectivos de la Comisaría 1° de Presidente Perón llegaron llegaron al cruce de la calle San Roque y un camino rural para encontrarse con dos cadáveres, un brutal doble homicidio sobre el polvo.

Las víctimas fueron identificadas como Angel Damián Calabró, de 31 años, que había tenido un domicilio previo en Villa Fiorito y residía en la zona, ex empleado del Correo Argentino y que había trabajado en 2019 para una empresa dedicada a la limpieza de edificios en Burzaco. Calabró, por su parte, percibía una Asignación Universal por Hijo del ANSES. La segunda víctima fue identificada como Diego Colman, de alrededor de 30 años, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Ambos cuerpos tenían diversas heridas de bala: Calabró y Colman fueron acribillados en la cara y en el pecho. En la escena se encontraron varios casquillos, así como una balanza digital usualmente empleada para menudear drogas. La pista comenzó tras un llamado al 911, que alertaba de varios disparos, lo que llevó a comunicaciones entre la Policía Bonaerense y el envío de un patrullero, que halló ambos cadáveres. La fiscal Karina Guyot se encuentra a cargo de la investigación.

Seguí leyendo:

Crímenes del hampa: doble asesinato en Guernica y una venganza adolescente en Florencio Varela