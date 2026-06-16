Sólo dos vehículos sostienen las exportaciones de la industria automotriz: cuáles son y por qué sucede ese fenómeno

La especialización en pick ups permitió a Ford poner a su Ford Ranger como el vehículo de mayor crecimiento en producción y exportaciones en 2025

Solo dos vehículos permitieron atenuar los números de exportaciones de la industria automotriz argentina en 2025, aunque no pudieron evitar que las ventas totales de automóviles al exterior cayeran 10,8% en relación al año anterior.

Son la Ford Ranger y la Toyota Hilux, dos pick ups medianas que se producen en las plantas bonaerenses de General Pacheco y Zárate, y que tuvieron un crecimiento conjunto del 31,2%. El resto de los modelos que se producen en plantas argentinas cayeron por encima del 10% en el mejor de los casos, pero llegaron hasta alcanzar bajas de casi el 70 por ciento.

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La industria automotriz argentina está dando un giro de 180° en la mayoría de los casos, convergiendo a un sistema de especialización en pick ups y otro tipo de vehículos utilitarios o comerciales livianos como los furgones y las vans.

Las cifras oficiales de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) son elocuentes. En 2024 se habían exportado 141.177 autos particulares y SUV, pero en 2025 ese volumen fue de tan solo 95.297 unidades, es decir, una caída del 32,5%. En contrapartida, en el mismo período, las pick up pasaron de exportarse por un total de 172.958 unidades en 2024 a 185.292 el año pasado, lo que implica una suba del 7,1 por ciento.

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El resultado duro muestra una tendencia preocupante, en particular dado el escenario actual en el que el impacto de la expansión de la industria automotriz china está generando una competencia sin antecedentes en los mercados a los que normalmente se exportan los vehículos argentinos.

La Toyota Hilux fue el primer producto en generar aumento de exportaciones. Ahora ese mismo caso se da con las Ford Ranger

Sin embargo, ese proceso de “reinventarse” que están transitando buena parte de las plantas nacionales permite avizorar un mejor panorama, no tanto para 2026, que debería mantener números similares, pero sí a partir de 2027, cuando estén en plena producción programas como los de Volkswagen con la nueva pick up Amarok y Renault con su pick up compacta Niágara.

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Un ejemplo claro de este cambio de paradigma es el de la fábrica de Stellantis en Ferreyra, Córdoba, que en 2025 produjo un 24% menos de unidades en la línea de Fiat Cronos, pero al sumar las Fiat Titano y Ram Dakota, su caída total de manufactura fue de 11,6%, ya que se fabricaron casi 10.000 unidades de la nueva pick up en medio año de producción.

Y eso se reflejó en exportaciones también, ya que el Cronos cayó un 45,5% las ventas al exterior el último año, pero el contrapeso de vender las nuevas camionetas permitió que la marca tuviera una caída menor, del 34,6 por ciento.

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Los números de las marcas

La especialización en pick ups (y sus derivados como los SUV 4x4) fue la que le permitió a Toyota producir 180.352 unidades en 2025, un 5,8% en relación a 2024, y exportar 115.408 Hilux y 27.571 SW4, un 9,5% más unidades que en 2024.

Y la misma receta, pero aplicada únicamente a la pick up Ranger, le dio a Ford el mayor crecimiento en producción y exportación interanual con una suba del 21,8% en producción y un alza de las ventas al exterior del 18,5%.

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El otro gran jugador de las pick up es Volkswagen, que está en pleno proceso de reconfigurar su planta para producir únicamente la nueva generación de Amarok desde 2027

Volkswagen, en cambio, que enfrentó la doble tarea de dejar de fabricar el SUV Taos y empezar la renovación de la pick up Amarok, fue la compañía con mayores caídas el último año. En producción, bajó un 27,9%, y en exportaciones cayó un 66,4% entre ambos modelos en un año. Como la fabricación de la nueva Amarok comenzará recién el año próximo, 2026 debería mostrar una baja aún mayor, porque este año la planta solo produce la versión actual de Amarok.

Renault se quedó fabricando este año únicamente el furgón Kangoo, y comenzará a producir en serie la nueva pick up Niágara recién en septiembre, con lo cual sus números de 2026 también serán inferiores o parecidos a los de 2025, cuando su producción cayó un 3,3% pero sus exportaciones un 11,2%.

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En cambio, las dos plantas con mayor incertidumbre son las de Stellantis en Palomar, Buenos Aires, y General Motors en Alvear, Santa Fe. En el caso de la primera, donde se fabrican únicamente Peugeot 208 y 2008, hubo una suba en la producción del 3,1% por la demanda interna, sin embargo, este año esa demanda ya cayó a tal nivel que decidieron cerrar un turno de producción, con lo cual, 2026 arrojará un número peor. La explicación está en la demanda externa de ambos modelos, que de 2024 a 2025 cayó un 24,8%.

La planta de Stellantis en Palomar es la cara opuesta. Solo fabrica autos compactos y SUV y está padeciendo la caída de demanda externa

Chevrolet, en cambio, tiene un esquema de un vehículo único, pero es el SUV Tracker, que se fabrica también en Brasil en otras versiones, por lo cual el intercambio de unidades entre ambos países se mantiene para abastecerse mutuamente de lo que produce el otro país. En producción, la caída de 2024 a 2025 fue del 31,4%, mientras que las exportaciones bajaron en menor medida por esa situación de colaboración entre plantas, y quedó en un 16,1%.

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¿Desindustrialización local o cambio de mix?

Existe la idea de un proceso de desindustrialización del sector automotor argentino, impulsado especialmente por la mayor importación de automóviles. Sin embargo, los años de mayor esplendor de las plantas argentinas fueron también los que tuvieron un índice mayor de importaciones, que en 2025 alcanzaron el 52,5%.

En 2011, cuando se vendieron 857.000 unidades en Argentina, el 55% de esos vehículos eran importados y aun así fue récord de producción local con 828.000 unidades. Y en 2013, cuando se vendieron 955.000 automóviles 0km, el 59,2% fueron autos importados y la producción local alcanzó las 791.000 unidades.

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El cambio se dio en qué productos se fabrican por su capacidad exportadora, y no es un proceso nuevo sino de progresivo crecimiento. El primer año en el que la producción local de pick ups superó a la de autos particulares fue en 2017, con lo cual esta tendencia cumplirá en 2026 nada menos que diez años.