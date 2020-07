Rompió el silencio el jubilado que fue asaltado y mató a un ladrón: “Yo no nací para asesinar a nadie, no soy un delincuente”

El jubilado de 71 años que quedó detenido con arresto domiciliario por matar a uno de los tres ladrones que ingresó en la madrugada del sábado en su casa de Quilmes habló por primera vez y aseguró que se siente mal por lo ocurrido ya que “no nació para matar a nadie”.

“Si me preguntás cómo me siento: me siento mal, yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la misma noche. ¿Con qué intención quería venir esta gente? ¡Cinco personas!” , reveló en el programa de Jonatan Viale, por radio La Red.

Jorge Adolfo Ríos fue imputado por el fiscal Ariel Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes, por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”, en perjuicio de Franco Martín Moreyra (26).

El hombre aseguró que durante el episodio pensó “mil cosas”, incluso que lo podían a llegar a tomar de rehén. “Yo no soy un delincuente” , lamentó con tristeza.

Según pudieron reconstruir los investigadores, la víctima de 71 años había sido sorprendida mientras dormía por cinco delincuentes que ingresaron a su vivienda y lo golpearon salvajemente para que confesara dónde tenía dinero.

En esa circunstancias, extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su propiedad y les efectuó al menos seis disparos mientras el ladrón huía por la calle. Cuatro de ellos lograron escapar pero Moreyra cayó malherido y murió tendido en la vereda.

Hoy, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó que se concretó el arresto de uno de los ladrones que había logrado escapar. “Ya tenemos a todos identificados, arrestamos a uno y hay otra detención en proceso. Además, aparentemente, uno de ellos había sido liberado de prisión hace pocas semanas por el coronavirus”, confirmó en una conferencia de prensa realizada en la DDI de ese distrito. Y aseguró: “El caso está resuelto”.

Barras de Quilmes que participaron en la entradera

Según publicó Infobae, el detenido en las últimas horas fue identificado como Dibu Chara, quien sería barrabrava del club Quilmes. Chara aparentemente es la segunda línea de la barra de Quilmes, al igual que otro de sus cómplices, que aún se encuentra prófugo, Martín Salto.

Después de dos días detenido en la Comisaría 9° de Quilmes, adonde llegó el sábado al mediodía luego de matar a un delincuente, a Ríos le otorgaron la prisión domiciliaria. Así lo dispusieron el juez Martín Miguel Nolfi y el fiscal Rivas.

En medio de la pandemia por el COVID-19, el hecho de que el jubilado, que sufre de EPOC, tuvo un infarto y solo tiene un riñón, estuviera fuera de su casa ponía seriamente en riesgo su salud. Por tal motivo, se le otorgó el arresto domiciliario. “Su edad y comorbilidad lo colocan en grupo de riesgo alto. Igual, seguirá acusado por homicidio agravado”, confió a Infobae una alta fuente judicial.

Seguí leyendo:

Alberto Fernández, a los bonistas: “Les pido que ayuden a la Argentina a salir de esta postración”

Quiénes son los temibles barras de Quilmes detrás del asalto al jubilado Jorge Ríos, que terminó matando a uno de los delincuentes

Los principales empresarios del país y la CGT coincidieron en que Argentina necesita “más despliegue de la actividad privada”

Jujuy regresa a fase 1: la causa del rebrote y el confuso crecimiento de las víctimas fatales en las estadísticas nacionales