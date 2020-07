Alberto Fernández, a los bonistas: “Les pido que ayuden a la Argentina a salir de esta postración”

Alberto Fernández al hablar ante el Consejo de las Américas

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde una videoconferencia en la cual dialogó con Susan Segal, coordinadora general del Consejo de las Américas, el influyente foro empresarial en Estados Unidos y América latina. El mandatario argentino le envió un mensaje a los bonistas y expresó: “Confío en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo y les pido que ayuden a la Argentina a salir de esta postración”.

Del otro lado de la pantalla el Presidente fue escuchado por más de 1.000 empresarios y políticos estadounidenses y latinoamericanos , quienes aguardaban expectantes los próximos pasos que dará la Argentina en cuanto a sus políticas económicas y las novedades en función de las negociaciones con los bonistas.

“El gobierno que me precedió no pudo cumplir sus compromisos. En el año 2003, cuando fui jefe de Gabinete, lo que en verdad me pasó es que recibí un país en default. Y durante dos años lidiamos para sacar al país del default. Y ahora estamos con el mismo propósito. Esa deuda es un fuerte condicionante. Estamos pensando en un modelo de desarrollo que no postergue a más gente. El esfuerzo siempre recae sobre esos sectores más vulnerables. La forma de hacerlo es a través de la inversión privada para que produzca y genere empleo”, agregó el mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En cuanto a la oferta realizada por el Gobierno nacional, el propio Fernández admitió que la oferta extranjera “no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo. Nosotros hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo”.

El Presidente volvió a pedirle apoyo a los acreedores, luego de que ayer los tres comités de bonistas presentaran una nueva contrapropuesta, que se acerca más a la oficial, pero implica un mayor esfuerzo por parte del Gobierno. Según fuentes del Palacio de Hacienda, tiene un valor presente neto 3 puntos superior, y cada punto adicional suma unos USD 1.400 millones.

Desde ese momento, se escucharon varias voces oficiales planteando que la oferta vigente es la última y que la Argentina no puede pagar más, que ya realizó su mayor esfuerzo, con una oferta que tiene un valor de USD 53,5 por cada USD 100 nominales. Pero los acreedores apuestan a un último cambio. “Yo no estoy acá para pelear con nadie; estamos para resolver un problema en términos sensatos. Hemos hecho un enorme esfuerzo y seguimos discutiendo el tema de la deuda aún cuando la pandemia nos sigue pegando . Necesitamos comprensión de todos. Esto es lo que podemos, no podemos más. No es un capricho, es sensatez”, aseguró el jefe de Estado.

Fernández se refirió a la crisis que dejó la pandemia pero al mismo tiempo les dijo a los empresarios que hay en la Argentina una “enorme oportunidad” para invertir en diversos sectores, como Vaca Muerta, el sector minero, el rubro agroalimenticio y la economía del conocimiento, entre otros. “Tenemos que favorecer la inversión en el interior del país para que todo el país se desarrolle. Y esta unidad que nos dejó la pandemia nos dará la oportunidad de diagramar otro país, más inclusivo y que no esté tranquilo con la pobreza que tenemos”, señaló.

El mandatario también se refirió al problema del déficit fiscal y señaló que si bien en este momento el Estado debe hacer una “enorme inversión fiscal” para sostener la economía en medio del Covid-19, “el objetivo no es vivir con déficit, sino superarlo”.

El Presidente accedió a contestar algunas preguntas de los asistentes. Consultado sobre el sector aerocomercial, tan afectado por la pandemia, señaló que el Estado está haciendo un enorme esfuerzo para sostener a Aerolíneas Argentinas y que también otras empresas han recibido apoyo para pagar salarios con el programa ATP, pero afirmó que no recibieron ningún pedido concreto de asistencia adicional por parte del sector.

Una inquietud estuvo dirigida a conocer qué plan tiene en mente el Gobierno para sostener a los sectores hotelero y gastronómico, los más dañados por la actual coyuntura. Al respecto, Fernández remarcó que “el problema que tiene el turismo es mundial” y “hay que ver cómo se resuelve”. Aclaró que seguirán ayudando a estos sectores para sostener las empresas y el empleo y que además del proyecto de ley que está en el Congreso, el Ejecutivo está preparando uno propio que contempla beneficios para estos rubros.

Otro asistente a la charla virtual consultó sobre los incentivos a la inversión, a lo que el Presidente respondió que espera pronto poder regularizar las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno anterior ante la escasez de reservas, pero “éste no es el momento porque la economía está muy lastimada”, dijo.

El Consejo de las Américas tiene su sede en Nueva York y en ella reúne a la comunidad financiera internacional . En el sitio web del foro anunciaron la comunicación que mantendrían con el Presidente y que la misma se daría en español.

