“Acá no hay hay dudas de que se trató de un crimen. El vehículo no se accidentó solo, no se incendió solo. Es decir, la prendieron fuego”, señaló este fin de semana a Infobae una fuente cercana a la investigación que se inició tras el hallazgo del cuerpo calcinado de Verónica Tottis, una mujer de 44 años oriunda de la localidad cordobesa de Las Varillas, en el interior de una camioneta en una ruta entre las localidades de Villa del Rosario y Río Segundo.