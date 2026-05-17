El Salvador: El conjunto migueleño asegura su pase a la final eliminando a Firpo en penaltis

Águila aseguró su boleto a la final del Clausura 2026 tras vencer a Firpo en penaltis por marcador de 6-5. (Cortesía: C.D. Águila)

El Águila aseguró su presencia en la final del torneo Clausura 2026 tras superar a Firpo en una definición por penaltis que mantuvo la tensión hasta el último disparo en el estadio Sergio Torres. La clasificación se resolvió con un marcador de 6-5 desde los once metros, después de que el conjunto migueleño igualara la serie global gracias a un triunfo 0-1 durante el tiempo reglamentario. Firpo dominó los primeros minutos y generó la primera ocasión peligrosa al minuto 14, cuando Cristian Gil remató por encima de la portería tras una recuperación en campo rival.

El partido mostró un ritmo intenso, con llegadas de ambos equipos que mantuvieron a la afición en constante expectativa. Ricardo Villatoro y Federico Andrada dispusieron de las oportunidades más claras para Águila en la primera parte, mientras que Firpo estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 24 gracias a una jugada individual de Gil que no logró concretar.

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Águila avanzó a la final del Torneo Clausura 2026 tras imponerse en penales a Firpo. (Cortesía: Tigo Sports El Salvador)

La presión se mantuvo hasta el descanso, sin que ninguno de los equipos lograra adelantarse en el marcador. Al inicio del segundo tiempo, Federico Andrada capitalizó una serie de rebotes en el área y marcó el único gol del partido, igualando la serie global y poniendo en ventaja a los migueleños. Tras ese tanto, Firpo se volcó al ataque y buscó el empate que le permitiera avanzar, pero la defensa y el arquero Benji Villalobos evitaron nuevas anotaciones.

La definición por penaltis estuvo marcada por la tensión, especialmente en el último cobro de Lucas Dos Santos para Firpo. Villalobos atajó en primera instancia el disparo que parecía sentenciar la serie, pero el árbitro Ismael Cornejo anuló la acción, lo que provocó protestas y reclamos de los jugadores de Águila. En la repetición, Dos Santos estrelló el balón en el poste superior, decretando la victoria del equipo naranja y negro.

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La serie se igualó globalmente con el triunfo 0-1 de Águila en tiempo reglamentario en el estadio Sergio Torres. (Cortesía: C.D. Águila)

El resultado dejó fuera al vigente campeón y le otorgó a Águila el pase a una nueva final del fútbol salvadoreño, en una semifinal que se resolvió con dramatismo y polémica hasta el último momento.

FAS busca la remontada ante Limeño en Santa Ana

La expectativa es máxima en Santa Ana para el duelo de vuelta de las semifinales del Clausura 2026, donde Club Deportivo FAS necesita revertir el marcador global ante Municipal Limeño. Los santanecos están obligados a ganar en casa para seguir soñando con el título, luego de caer 1-0 en la ida disputada en el Ramón Flores Berríos.

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El Estadio Óscar Quiteño será escenario de un ambiente inmejorable, tras confirmarse el sold out en Sol General. La afición de FAS promete ser un factor clave, alentando a los dirigidos por el “Rey de Copas” salvadoreño en su intento por darle vuelta a la serie y evitar quedarse fuera de la final. El respaldo de la directiva y la presión de un público exigente marcan el pulso de una jornada decisiva para el conjunto local.

Domingo es la semifinal de vuelta

Por su parte, Municipal Limeño arriba con la moral en alto tras el triunfo conseguido en casa. Los orientales demostraron solidez defensiva y carácter para imponerse por la mínima, ventaja que les permite afrontar el compromiso de vuelta con mayor tranquilidad. El equipo sabe cómo manejar este tipo de instancias y buscará mantener el orden en su retaguardia para asegurar el pase a la gran final.

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El compromiso, que contará con el arbitraje de Filiberto Martínez como central y el respaldo de sus asistentes Juan Zumba y Simón Moreira, así como Germán S. Martínez como cuarto árbitro, se jugará este domingo desde las 16:00 en un estadio colmado. La transmisión estará a cargo de Canal 4, permitiendo que la expectativa por el desenlace de la llave se extienda a todo el país.

En la antesala, Club Deportivo FAS se apoya en la fortaleza de su estadio y el empuje de su hinchada para buscar la remontada, mientras que Municipal Limeño apuesta a la disciplina táctica y el oficio para sellar su boleto a la final del torneo.

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FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Competición: Clausura 2026, semifinales (vuelta)

Fecha y Hora: Domingo, 17 de mayo de 2026

Estadio: Estadio Óscar Quiteño, Santa Ana

Transmisión: Canal 4