Honduras: Dictan prisión preventiva a Adán Fúnez por el asesinato del ambientalista Juan López

Adán Fúnez fue enviado a prisión preventiva por el caso del asesinato de Juan López. El Poder Judicial dictó auto de formal procesamiento contra tres acusados por asesinato y asociación para delinquir. (FOTO: Cortesía)

El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este sábado auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado por su presunta implicación en el asesinato del líder ambientalista Juan López.

La resolución judicial también fue emitida contra Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, quienes junto al exfuncionario son acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

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Según informó el Poder Judicial, a los tres imputados se les considera presuntos autores intelectuales del crimen cometido contra Juan Antonio López, reconocido ambientalista, líder comunitario y exregidor de la alcaldía de Tocoa, en el departamento de Colón.

El tribunal detalló que la audiencia inicial comenzó el pasado viernes y concluyó este sábado con la determinación de mantener a los acusados bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

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Las autoridades judiciales señalaron que el caso involucra delitos de alto impacto relacionados no solo con el asesinato del ambientalista, sino también con afectaciones a los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.

Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, pocas horas después de exigir públicamente la renuncia de Adán Fúnez, a quien señalaba por supuestos actos de corrupción dentro de la municipalidad de Tocoa.

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Juan López fue asesinado en septiembre de 2024 en Tocoa, Colón. El ambientalista era reconocido por su oposición a proyectos de minería a cielo abierto. (Foto: Cortesía)

El ambientalista pertenecía al partido Libertad y Refundación (Libre), la misma fuerza política a la que pertenecía el exalcalde ahora procesado judicialmente.

Además de desempeñarse como concejal municipal, López era ampliamente reconocido por su oposición a proyectos extractivos y por su defensa de los recursos naturales en la zona atlántica del país.

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El líder ambientalista mantenía una férrea oposición al proyecto de minería a cielo abierto operado por la empresa Inversiones Pinares, anteriormente conocida como Emco Mining Company.

López denunciaba que la concesión minera operaba presuntamente bajo irregularidades y advertía sobre el impacto ambiental que generaba en áreas protegidas y fuentes de agua de la región de Tocoa.

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Debido a las amenazas constantes derivadas de su labor ambientalista y comunitaria, el dirigente contaba desde 2023 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Su asesinato generó fuertes reacciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente entre organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos ambientalistas que exigieron justicia y castigo para los responsables.

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La captura de Adán Fúnez se produjo esta semana en Tocoa, municipio ubicado en el departamento de Colón, una zona marcada históricamente por conflictos relacionados con tierras, recursos naturales y actividades extractivas.

Organizaciones de derechos humanos han exigido justicia por el crimen del líder comunitario. Juan López contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2023. (FOTO: Ministerio Público)

El exalcalde también ha sido mencionado anteriormente en investigaciones y señalamientos vinculados a presuntos nexos con estructuras del narcotráfico.

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Uno de los hechos más polémicos relacionados con Fúnez corresponde a una reunión ocurrida en 2013 en la que participó junto al exdiputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

Según investigaciones divulgadas en años recientes, en dicho encuentro presuntamente se discutía financiamiento político para campañas electorales del partido Libre.

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La reunión habría quedado registrada en un video grabado con cámara oculta por Devis Leonel Rivera, uno de los principales líderes del cartel de Los Cachiros, material que posteriormente fue entregado a la Administración de Control de Drogas.

En el video, según reportes judiciales y mediáticos, el narcotraficante propone entregar dinero al partido político y se escucha a Carlos Zelaya afirmar que “la mitad debe ir para el comandante”, en aparente referencia a Manuel Zelaya.