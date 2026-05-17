El futuro de la Argentina también se dirime en el mar

La defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur exige presencia, vigilancia y tecnología avanzada (Armada Argentina)

Cada 17 de mayo, la Argentina recuerda un hecho que cambió su historia. En 1814, el Almirante Guillermo Brown derrotó a la flota realista en el Combate Naval de Montevideo y quebró el dominio español sobre el Río de la Plata. No fue solo una victoria militar: fue la prueba de que sin control del mar no hay independencia posible, y sin presencia naval sostenida no hay soberanía real.

Dos siglos después, esa lección sigue vigente. El Atlántico Sur es una de las claves más poderosas y menos aprovechadas para el desarrollo económico, social y cultural del país, sin embargo, otros actores internacionales conscientes de esta potencialidad invierten gran cantidad de recursos en su aprovechamiento, ocupando espacios que nosotros no ocupamos.

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Lo que ocurre a miles de kilómetros, en el Golfo Pérsico o en el Mar Rojo, nos interpela directamente. No porque el conflicto vaya a trasladarse a nuestras costas, sino porque revela una verdad incómoda: las rutas marítimas globales son vulnerables. Esa vulnerabilidad afecta el precio del combustible, las cadenas logísticas, la disponibilidad de bienes y la seguridad energética de naciones que, como la Argentina, dependen del océano para comerciar y crecer.

La vida y la grandeza de la República Argentina dependen principalmente de su intercambio comercial. La cantidad de productos que importa y exporta nuestro país asciende a miles de millones de pesos, y de ese movimiento comercial vive y prospera, directa e indirectamente, casi la totalidad de nuestros habitantes. Ese intercambio es en más de un 90 % por vía marítima.

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La conciencia marítima como asignatura pendiente

El vicealmirante Segundo R. Storni fue quizás el argentino que mejor entendió esto. Dedicó su vida a forjar lo que llamaba “conciencia marítima”: la capacidad de una sociedad para comprender la importancia del mar en su destino colectivo. A principios del siglo XX, cuando el país miraba a Europa, pero daba la espalda a su propia costa, Storni escribió: “El mar encierra para la Nación argentina los más vitales problemas. El mar será el vínculo y el sostén de su fortuna y de su gloria”.

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Storni sabía que la Argentina con más de 4.700 kilómetros de litoral, una Zona Económica Exclusiva de casi un millón de kilómetros cuadrados y una proyección natural hacia la Antártida, posee uno de los espacios marítimos más privilegiados del planeta. Pero advertía: sin estrategia, sin inversión y sin conciencia ciudadana, esa riqueza se pierde.

El control efectivo de los espacios marítimos argentinos es fundamental para garantizar la seguridad, el desarrollo económico y la soberanía del país en el siglo XXI (Armada Argentina)

Hoy, esa advertencia es más urgente que nunca. La tecnología ha transformado los océanos en espacios de vigilancia permanente y guerra electrónica. Y la ciberseguridad es clave: los buques, cada vez más conectados, son vulnerables a ataques informáticos que pueden paralizar una flota sin disparar un tiro. Y en este contexto, los espacios marítimos constituyen hoy en día escenarios geopolíticos de cooperación, pero también de competencia, entre las naciones.

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El mundo en 2026: tecnología y tensión en los océanos

El estrecho de Ormuz —por donde pasa el 20% del petróleo mundial— es hoy escenario de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques a buques mercantes y las interrupciones en el flujo de energía exponen la vulnerabilidad de las rutas marítimas globales y refuerzan el papel de las Armadas como garantes de la seguridad marítima, la soberanía y el intercambio económico internacional.

La amenaza al tráfico marítimo, incluso sin un bloqueo formal, ya alcanza para presionar costos, seguros y plazos de transporte. Y Argentina no puede ignorarlo: cerca del 90% de nuestro comercio exterior viaja por mar. Lo que sucede hoy en Medio Oriente afecta el precio de los combustibles, la disponibilidad de insumos y la competitividad de nuestras exportaciones.

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Pero hay una segunda lección, más sutil y más importante: el control del mar ya no se define por quién tiene más buques, sino por quién entiende mejor lo que ocurre en el agua. Hoy se combinan drones, misiles de precisión, guerra electrónica y manipulación de identidades. Los buques militares y civiles poseen hoy la capacidad para explorar el mar, extraer recursos vivos y no vivos, realizar relevamientos del fondo marino en nuestros espacios marítimos jurisdiccionales afectando directamente nuestra seguridad y defensa sin poder ser detectados a tiempo. La tecnología permite la suplantación de identidad, y solo es posible su detección, localización e identificación si se cuentan con avanzados medios para realizar la tarea.

El desafío ya no es solo detectar, sino sostener el control en el tiempo y el espacio. Y eso exige un sistema integrado de conocimiento del entorno marítimo.

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El desafío argentino: controlar lo inmenso

La integración entre Estado, industria, ciencia y sociedad civil es esencial para construir una política marítima sostenida y efectiva (Armada Argentina)

Los espacios jurisdiccionales marítimos no solo son vastos: son estratégicamente críticos para la defensa, seguridad, economía, bienestar y desarrollo de la República. En sus aguas convergen recursos de alto valor —pesca, energía, minerales—, rutas globales e intereses internacionales en expansión. A diario buques extranjeros operan en el límite de nuestra Zona Económica Exclusiva, poniendo a prueba las capacidades de la Armada Argentina para el control del mar.

Durante años, la respuesta fue simple: detectar, hacer presencia y actuar. Ese enfoque quedó obsoleto. Hoy debemos pasar de la vigilancia al conocimiento del entorno marítimo. No basta saber quién está en el mar; hay que comprender sus patrones de comportamiento, sus lógicas y sus vínculos.

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Eso se llama “conciencia situacional marítima” y exige integración: de sensores, plataformas, bases de datos, organismos del Estado y actores privados. Sin información integrada, no hay control real.

En un entorno dinámico, el valor no está solo en reaccionar, sino en anticipar. Y la anticipación surge del análisis de la información. Pero ninguna arquitectura de información reemplaza una premisa básica: el mar se controla estando en el mar. Allí, la Armada Argentina cumple un rol insustituible con sus buques y aeronaves de vigilancia marítima: despliegue en zonas críticas, presencia prolongada, interceptación, control in situ y alerta estratégica nacional.

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Disuasión y presencia silenciosa

Hay una dimensión menos visible y profundamente estratégica: la disuasión. El concepto de “flota en potencia” es simple pero poderoso: la existencia de capacidades navales condiciona el comportamiento de otros actores, incluso sin contacto directo. Cuando un buque extranjero militar, mercante o pesquero sabe que la Armada Argentina está presente, y posee las capacidades para actuar, modifica sus decisiones. La Armada no solo actúa: influye. Y esa influencia es parte del equilibrio en el Atlántico Sur.

La vigilancia electrónica es indispensable, pero no alcanza para suplir la presencia física. La experiencia demuestra que embarcaciones de todo tipo manipulan transpondedores, suplantan identidades o las clonan. Solo la presencia física de la Armada Argentina permite cumplir con un efecto disuasorio en pos de garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios marítimos jurisdiccionales.

Inversión, industria y tecnología: los tres ejes del poder naval desde Brown al Siglo XXI

La integración entre Estado, industria, ciencia y sociedad civil es esencial para construir una política marítima sostenida y efectiva (Armada Argentina)

A lo largo de los siglos y del estudio de los conflictos en el mar, tres ejes materiales se repiten en forma sostenida. El Almirante Brown hace más de doscientos años vivió en reiteradas oportunidades la carencia de una política naval que necesita ser resuelta, y hoy, debido no solo al avance de la tecnología sino también a la dinámica internacional de los últimos años, su resolución es más acuciante.

Primera: inversión previsible y sostenida.

Las Armadas son muy sensibles a la discontinuidad presupuestaria. Un buque sin mantenimiento pierde disponibilidad. Un sistema de armas sin actualización queda obsoleto. Un stock crítico sin reposición deja a la Fuerza sin respuesta. La preparación para escenarios complejos exige estabilidad y planificación de largo plazo.

Segunda: fortalecer la base industrial de Defensa. En un mundo con sanciones, restricciones tecnológicas y cadenas de suministro inestables, depender demasiado de proveedores externos amplía vulnerabilidades y reduce la libertad de acción. Mantener, reparar y eventualmente producir medios navales en el país no es un lujo: es autonomía estratégica.

Tercera: innovación tecnológica. La guerra entre Rusia y Ucrania en el dominio marítimo del Mar Negro, y el conflicto en el Golfo Pérsico lo dejaron claro: la superioridad militar ya no depende solo de plataformas complejas, sino de la integración entre sensores, armamentos innovadores, sistemas autónomos, guerra electrónica y protección cibernética. Drones y misiles de precisión pueden producir efectos estratégicos a bajo costo. Las unidades tripuladas siguen siendo insustituibles, pero deben operar integradas con medios no tripulados y con un comando y control robusto.

El mar como oportunidad de desarrollo

El conflicto en Medio Oriente también puso el foco en la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en el mar: plataformas de hidrocarburos, terminales portuarias, cables submarinos, gasoductos. Su interrupción puede generar daños económicos y sociales devastadores.

En la Argentina, la proyección energética hacia el Atlántico Sur y la potencial explotación de nuevas fronteras como la Cuenca Argentina Norte exigen presencia, vigilancia y capacidad de respuesta rápida. La ausencia de monitoreo permanente es una vulnerabilidad seria para la soberanía y el desarrollo. La experiencia internacional muestra que la falta de control sobre estas infraestructuras es rápidamente explotada por actores ilegales o potencias con intereses divergentes.

El legado del Almirante Brown y del vicealmirante Segundo Storni impulsa la conciencia marítima como base del desarrollo argentino (Armada Argentina)

La estrategia marítima argentina actual busca orientar todos los elementos del poder nacional vinculados al mar: defensa, economía, ambiente y ciencia. La Armada no está sola. La vigilancia y el control requieren la articulación con otros organismos del Estado, la ciencia, el sector privado y la sociedad civil.

Storni lo expuso de manera inequívoca: “La política naval es, ante todo, una política nacional”. No puede depender de vaivenes partidarios ni de urgencias fiscales de corto plazo. La seguridad marítima es un bien público que demanda políticas de Estado sostenidas.

Conducción estratégica y voluntad política

La estrategia identifica cinco condiciones necesarias: medios, aptitudes, autoridad, marco legal y voluntad política. Si alguna falla, el sistema pierde coherencia, y en el mar eso se traduce rápidamente en pérdida de control.

No es posible vigilar ni controlar los espacios jurisdiccionales marítimos sin la presencia activa de la Armada Argentina. El desafío es enorme. No se trata solo de defender recursos, sino de sostener la soberanía en un espacio donde la ausencia —más que la presencia— puede definir el resultado.

La Armada Argentina, institución bicentenaria del Estado Nacional ha sido la punta de lanza de la defensa de los intereses argentinos en el mar. Desde el Almirante Brown, Espora, Rosales en nuestra guerra de la Independencia, pasando por el Coronel Murature en la Guerra de la Triple Alianza, o las expediciones para la defensa de la soberanía en el Sur por parte del Comodoro Py y el Comandante Luis Piedrabuena, en la Antártida desde Sobral e Irízar, pasando por nuestros caídos en la Guerra de Malvinas, o la pérdida de nuestros tripulantes de la Torpedera “Rosales”, el Rastreador “Fournier”, el Remolcador “Guaraní” y el Submarino ARA “San Juan”. Todos ellos son testimonios del máximo compromiso y las vidas ofrendadas por el personal de la Armada Argentina en pos de ser los custodios de los intereses nacionales en el mar, tarea que hoy y siempre marca el norte de la Institución.

Conclusión: El legado que nos convoca

Este 17 de mayo, al conmemorar la victoria de Brown en Montevideo, preguntémonos qué estamos haciendo hoy para estar a la altura de aquel legado. No es nostalgia: es entender que la historia no es sólo memoria del pasado, sino una brújula que orienta nuestro futuro.

La innovación tecnológica y la inversión continua son pilares para fortalecer la capacidad operativa y disuasiva de la Armada Argentina

La Armada Argentina, dotada de hombres y mujeres altamente capacitados y con profunda vocación de servir a la Patria en y desde el mar, mantiene vivo ese compromiso en cada patrullaje de nuestros espacios marítimos, en cada navegación y vuelo de vigilancia, en cada operación en zonas costeras y ribereñas, en cada acción de búsqueda y rescate. Pero el mar no es únicamente de la Armada. Por el contrario, los espacios marítimos de jurisdicción e interés nacional son de todos los argentinos. De allí que la necesidad de conocer, proteger y emplear el mar para el desarrollo de nuestro país debe constituir una aspiración compartida por toda la sociedad y, como consecuencia de ello, demandar acciones de gobierno perdurables para el sostenimiento de un poder naval con las capacidades adecuadas para proveer a la Defensa Nacional.

Es nuestra decisión, como lo advirtió Storni hace más de un siglo, dar frente al mar ya que éste es el vínculo y sostén de nuestra fortuna y de nuestra gloria.

*Jefe del Estado Mayor General de la Armada