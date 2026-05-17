Entró a robar a un bar de Mar del Plata y golpeó brutalmente a su dueño de 75 años: “Si estaba solo, lo mataba”

Una empleada de la víctima lo defendió y logró que el agresor se fuera del local (Gentileza: Canal 8 de Mar del Plata)

Un hombre encapuchado robó en la mañana del viernes un local gastronómico llamado “Bar El 22″, ubicado en la esquina de las calles Carballo y Río Negro, en el barrio Villa Primera, en la ciudad de Mar del Plata. En cuestión de segundos, la secuencia escaló en violencia y golpeó de manera brutal a su dueño, un hombre de 75 años.

El episodio ocurrió alrededor de las 09:30 horas, cuando el agresor ingresó al local y obligó a la empleada que se encontraba detrás del mostrador a que entregara el dinero de la caja registradora. Acto seguido, amenazó con un arma al propietario, quien se encontraba sentado cerca del mostrador.

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Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. Todo menos el rostro del delincuente, quien vestía una campera de color oscuro junto con una bufanda. Según el relato de la hija de la víctima, el ladrón le mostró el arma y lo golpeó con ella antes de volver a amenazar a la empleada para exigir la recaudación del día.

En ese momento, el propietario se levantó e intentó resistirse, pero instantáneamente fue atacado con una de las banquetas del local. El asaltante le propinó varios golpes en la cara usando el asiento como arma. Ante esta situación, la empleada, identificada como Rita, intervino para frenar la agresión y también resultó golpeada.

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El momento en el que delincuente comenzó a golpear al comerciante (Gentileza: 0223)

“Gracias a Dios estaba con mi papá, porque si estaba solo, lo mataba”, relató la hija del comerciante durante un diálogo con el medio marplatense 0223. Finalmente, la acción de la empleada logró que el delincuente se retirara del local y se escapara corriendo mientras circulaban los vehículos por la calle. Sin embargo, logró escaparse con el dinero de la caja registradora.

Como consecuencia de la agresión, y de acuerdo con la información proporcionada por la hija de la víctima, el hombre sufrió lesiones graves, entre ellas un coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro. Por este motivo, tuvo que ser operado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). La operación fue exitosa y el estado de salud del comerciante evoluciona de forma favorable.

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Violento asalto a jubilados en Mar del Plata: los golpearon y huyeron tras enfrentarse a la policía

Una pareja de jubilados, de 86 años, fue víctima de un violento asalto en la madrugada del 15 de mayo en su domicilio de la calle Guido al 1100, Mar del Plata. Según se informó, cuatro personas irrumpieron en la vivienda tras trepar al balcón, sorprendiendo a las víctimas mientras dormían. Los delincuentes los redujeron y golpearon para exigirles la entrega de sus ahorros, joyas y hasta las alianzas de oro.

Vista de la calle Tomás Guido al 1100 en Mar del Plata, donde una pareja de jubilados sufrió un robo en su domicilio. (Google Maps)

El operativo criminal se desarrolló con rapidez y organización, dificultando la detección inmediata. Sin embargo, algunos vecinos alertaron a la policía tras escuchar ruidos extraños que interrumpieron la calma nocturna. La llamada al servicio de emergencias activó una respuesta inmediata, debido a que varios patrulleros arribaron al lugar en cuestión de minutos, cuando los ladrones ya habían concretado el robo y se disponían a huir, según el portal del diario La Capital de Mar del Plata.

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Al notar la llegada de los agentes, los sospechosos escaparon en un vehículo y abrieron fuego contra los móviles policiales que intentaban interceptarlos. La huida derivó en una persecución durante varias cuadras en la que los delincuentes dispararon contra los patrulleros y arrojaron “miguelitos” a la calzada, lo que inutilizó uno de los vehículos tras pincharle un neumático. Otro patrullero fue impactado por un disparo en el capot, aunque no se reportaron heridos.

El vehículo Honda HR-V utilizado por delincuentes en la fuga tras un robo a una casa de jubilados en Mar del Plata fue encontrado abandonado. (La Capital de Mar del Plata)

En el trayecto de la fuga, los delincuentes emplearon maniobras violentas y elementos metálicos para dificultar el accionar de las fuerzas de seguridad. Finalmente, llegaron a la zona de Magnasco y Rosales, donde abandonaron la Honda CRV blanca utilizada para escapar y huyeron a pie. El vehículo tenía chapas patentes falsas y registraba pedido de secuestro por robo.

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Dentro de la vivienda asaltada, los investigadores hallaron una escalera y diversas herramientas utilizadas por el grupo delictivo para el ingreso. Estas pruebas, junto con los testimonios de los vecinos y el análisis de las cámaras de seguridad, son la base de la investigación que ahora encabeza el fiscal Mariano Moyano.

La pareja de jubilados fue asistida por servicios médicos y, pese a los golpes recibidos, no se reportaron lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida. La investigación prioriza la identificación de los responsables y determinar si el hecho está vinculado a otros robos similares en la ciudad.

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