“ Acá no hay hay dudas de que se trató de un crimen. El vehículo no se accidentó solo, no se incendió solo. Es decir, a la camioneta la prendieron fuego” , revelaron fuentes allegadas a la causa a Infobae. El hallazgo se produjo en la noche del jueves en la banquina de la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 43. El cuerpo de Tottis estaba en el asiento del conductor de una camioneta Ford Ranger incendiada. No había señales de frenada o de choque. “En principio, se podría descartar un accidente con sólo ver dónde estaba la camioneta", dijo la fiscal, en diálogo con Cadena 3, apenas ocurrió el hecho. Desde entonces la causa está bajo secreto del sumario.