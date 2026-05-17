La Policía Nacional detiene a un hombre por presunto fraude electrónico con internet satelital en Santo Domingo Oeste

La Policía Nacional y el Ministerio Público arrestan a un hombre acusado de estafa electrónica con internet satelital en Santo Domingo Oeste. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público detuvieron a un hombre acusado de estafa electrónica mediante el uso de internet satelital en Santo Domingo Oeste. La detención se produjo durante un allanamiento en el sector Los Olimpos, donde las autoridades apresaron a Daneurys Emmanuel Manuel Cabral, señalado como presunto responsable de realizar fraudes digitales y compras ilícitas por medio de plataformas en línea, según informó la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL).

De acuerdo con el reporte preliminar, Cabral utilizaba internet satelital junto a equipos tecnológicos avanzados para generar operaciones fraudulentas, modalidad que le permitía mantener conexiones de alta cobertura. Este mecanismo dificultaba los métodos convencionales de rastreo de sus actividades en la red, detalla el informe policial publicado en la cuenta oficial de X.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola Glock 17-Austria con su cargador y cápsulas de CO2, así como celulares de diversas marcas, laptops, una tablet, antenas satelitales, dispositivos electrónicos, un DVR, simuladores de videojuegos, relojes y cajas de seguridad. Todos estos elementos serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo, confirmó la Policía Nacional.Entre las evidencias ocupadas también se incluyeron 39 botellas de aceite de motor y 105 botellas de diferentes tipos de licor, como vino, ron y whisky de diversas marcas. Además, los agentes encontraron aceites automotrices, fundas plásticas y otros artículos relacionados con la investigación en curso, de acuerdo con la información difundida por la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL).

El presunto responsable, Daneurys Emmanuel Manuel Cabral, utilizaba equipos tecnológicos avanzados para cometer fraudes digitales desde el sector Los Olimpos. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

El modus operandi identificado por las autoridades consiste en la utilización de internet satelital, una tecnología que facilita el acceso en lugares sin infraestructura tradicional y que, en este contexto, fue empleada para dificultar la identificación de operaciones ilícitas en el entorno digital.

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Esta modalidad representa un reto adicional para los investigadores, dada la complejidad para rastrear actividades cuando se emplean conexiones satelitales, según explicó la Policía Nacional.El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la continuación del proceso legal. Las investigaciones sobre el caso permanecen abiertas, con la expectativa de esclarecer la magnitud y los posibles alcances de las operaciones realizadas a través de este esquema de fraude electrónico.

La policía detiene a cuatro personas por fraudes digitales y estafas electrónicas

La Policía Cibernética arrestó a cuatro personas el 12 de mayo, acusadas de cometer fraudes digitales y estafas electrónicas, según informó la Dirección de Área Policía Cibernética (DICAT) de la Policía Nacional. Durante los operativos coordinados con el Ministerio Público, los detenidos fueron acusados de delitos como phishing, usurpación de identidad y transferencias ilícitas de fondos, hechos que involucran el uso de plataformas digitales y movimientos bancarios irregulares.

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Entre los acusados, Héctor Manuel Mella Rodríguez habría recibido RD$476,480 en una cuenta bancaria, cantidad obtenida tras la usurpación de identidad de una empresa de inversiones, de acuerdo con el informe preliminar de la DICAT. A su vez, Fernando Javier Báez fue señalado por beneficiarse de tres transferencias ilícitas que, en total, sumaron RD$296,000, producto de acceso fraudulento a cuentas bancarias y el uso de la modalidad de phishing, según lo comunicado por la Policía Nacional.

El informe preliminar de la Policía destaca la complejidad que representa rastrear delitos digitales con conexiones vía satélite. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

La investigación también abarca a Juan José Felipe Torres, capturado en La Vega, quien habría recibido RD$54,000 luego de ejecutar una estafa a través de Messenger y WhatsApp, simulando ser un conocido de la víctima para solicitar dinero con pretextos vinculados a pagos de impuestos y envío de mercancías, conforme aseguró la Dirección de Área Policía Cibernética. Por su parte, Juan Bautista García Bello fue arrestado como presunto receptor de RD$92,300, suma obtenida mediante engaños en Facebook y WhatsApp al prometer un envío ficticio de un vehículo desde el extranjero.

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La Dirección de Área Policía Cibernética indicó que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se mantienen en curso las investigaciones sobre los hechos denunciados.