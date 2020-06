Para representantes de la fiscalía no hay dudas: Vanesa, de 46 años, fue víctima de un femicidio y su asesino no sería otro que su pareja. Sin embargo, el juez Carlos Aostri, bajo cuya firma está el expediente y que autorizó el procedimiento en el Barrio Fátima, no ordenó la detención del hombre ya que aún tiene dudas sobre el relato, según confiaron fuentes de la causa a Infobae. El móvil habrían sido los celos del sospechoso, que al parecer no habría podido soportar que Gabriela tuviera una nueva pareja.