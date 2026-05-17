El Salvador

Alcaldía de San Salvador Centro ejecuta cierres en vías principales por obras en el Centro Histórico

Un operativo coordinado entre autoridades locales y comerciantes ha modificado la circulación en zonas de alta actividad, favoreciendo el desmontaje de estructuras informales

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La Fase 6, Etapa 2 del plan de revitalización del Centro Histórico de San Salvador avanza con cierres de calles y reubicación de comerciantes para recuperar el espacio público. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
La Fase 6, Etapa 2 del plan de revitalización del Centro Histórico de San Salvador avanza con cierres de calles y reubicación de comerciantes para recuperar el espacio público. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

La Fase 6, Etapa 2 del plan de revitalización del Centro Histórico de San Salvador inició este sábado con una estrategia coordinada entre la Alcaldía de San Salvador Centro y comerciantes por cuenta propia. Equipos municipales ejecutaron cierres totales y parciales de calles en sectores clave, un operativo destinado a favorecer la recuperación del espacio público, según información oficial de la entidad capitalina.

En los últimos años, la municipalidad apostó por procesos de reubicación de comerciantes y remodelación de infraestructuras urbanas, estableciendo precedentes como la incorporación de comerciantes a la red de mercados municipales antiguos. Según datos difundidos por la Alcaldía, estas estrategias tienen como antecedente los planes implementados en años anteriores para que la comprensión y el acuerdo con sectores informales permitieron intervenciones urbanas similares.

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Según lo anunciado por la Alcaldía de San Salvador Centro, la intervención se centró en las inmediaciones de la estación de tren Fenadesal y áreas circundantes, donde Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, supervisó el desmontaje voluntario de estructuras tras acuerdos con los comerciantes afectados. Señaló la importancia del diálogo en la identificación de estructuras prioritarias a ser retiradas para mejorar la circulación y la seguridad peatonal. Los cierres impactaron tramos de la 7a y 9a avenida Norte y de la 1a y 3a calle Poniente, zonas de intensa actividad comercial y vial.

Cierres totales y parciales afectan tramos de la 7a y 9a avenida Norte, así como de la 1a y 3a calle Poniente, zonas con alta actividad comercial y vial del centro san salvadoreño. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Cierres totales y parciales afectan tramos de la 7a y 9a avenida Norte, así como de la 1a y 3a calle Poniente, zonas con alta actividad comercial y vial del centro san salvadoreño. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Autoridades municipales destacaron la colaboración de los comerciantes por cuenta propia, quienes apoyan activamente en la liberación de espacios al desmontar voluntariamente sus estructuras y aceptar la reubicación en la red de mercados.

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Mapas divulgados mostraron las calles intervenidas y rutas alternas sugeridas

La entidad municipal difundió imágenes para guiar a la población sobre las áreas intervenidas. Uno de los mapas, titulado, ilustró el cierre parcial de la Avenida Peralta, el Boulevard del Ejército y el Carril Sitramss, todos próximos al Museo del Ferrocarril y el Mercado Anexo La Tiendona.

Otros materiales oficiales detallaron los puntos clausurados en el Barrio San Jacinto y el área entre la Alameda Juan Pablo II y la Avenida España, incluyendo rutas habilitadas de tránsito peatonal y vehicular.

Mapas oficiales muestran las calles intervenidas y las rutas alternas sugeridas por la Alcaldía durante la revitalización del Centro Histórico de San Salvador. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro)
Mapas oficiales muestran las calles intervenidas y las rutas alternas sugeridas por la Alcaldía durante la revitalización del Centro Histórico de San Salvador. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro)

San Salvador experimenta un proceso de desmontaje coordinado de estructuras informales en zonas neurálgicas del Centro Histórico. Rodríguez es el encargado de gestionar la reubicación de vendedores hacia mercados municipales. El resultado inmediato fue la liberación y reorganización del espacio público, condición que según la Alcaldía busca fortalecer la movilidad, la convivencia y la seguridad urbana, en un modelo de acuerdo entre autoridades y sector informal.

La Alcaldía instó de manera pública a utilizar rutas alternativas y observar la señalización, subrayando que la acción forma parte de una política integral para ordenar y modernizar el centro urbano. Dichas actuaciones, informó la administración, son temporales, pero marcan el rumbo de una transformación estructural del principal núcleo comercial de la capital.

En el área comprendida entre la Alameda Juan Pablo II y la Avenida España, la municipalidad dispuso cierres totales de calles y rutas peatonales habilitadas, focalizando mayores restricciones en sectores de mayor tránsito diario.

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