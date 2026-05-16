Sociedad

Se bajó por un desperfecto en su camioneta en plena autopista, lo atropellaron y murió: buscan al conductor que se fugó

El hecho ocurrió en el peaje Parque Avellaneda de la autovía Perito Moreno, mano a Provincia. Un joven de 19 años también fue embestido y está internado con politraumatismos. El otro vehículo escapó del lugar y los buscan a través de las cámaras de seguridad

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Un hombre de 41 años murió atropellado por una camioneta, que se dio a la fuga

Un hombre de 41 años murió y un joven de 19 años resultó gravemente herido tras ser embestidos en plena autopista Perito Moreno durante la mañana de este sábado. El hecho ocurrió en el peaje Parque Avellaneda y todo se habría desencadenado cuando las víctimas bajaron de la camioneta en la que viajaban por un supuesto desperfecto mecánico. En ese momento, fueron atropellados por un vehículo que luego se dio a la fuga.

Según las primeras informaciones, las víctimas eran oriundas de la localidad bonaerense de Bavio y se dirigían en familia, a bordo de dos camionetas, a un encuentro ecuestre en Campo de Mayo, a bordo de una Toyota Hilux blanca y con un tráiler enganchado en la parte de atrás, donde trasladaban un total de cuatro caballos y un equipo de cencerros.

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Vista frontal de un peaje con múltiples carriles para el sistema TelePASE, con señalización en verde y amarillo y varios autos blancos y oscuros
El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado y se investigan las causas

Policía de la Ciudad confirmó que la víctima había detenido su vehículo sobre la banquina para realizar un cambio de neumáticos junto a su hijo. Sin embargo, una Ford Ecosport blanca los embistió y luego se dio a la fuga hacia la Av. General Paz en dirección a provincia.

Desde Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) aseguraron que la camioneta que acompañaba a la Hilux contaba con las luces balizas encendidas. Y que el vehículo que ocasionó la tragedia bajó en la rampa de Alberdi.

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Al arribar la ambulancia, los servicios de emergencia constataron que el hombre mayor se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Pese a los intentos de reanimación, no se obtuvo respuesta y se confirmó su muerte en el lugar. “Lamentablemente, cuando llegamos tratamos de reanimar al señor que sufrió el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo”, declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti, en comunicación con TN.

El segundo afectado, un joven de 19 años, fue trasladado de inmediato al Hospital Piñero con un diagnóstico de politraumatismo. En este sentido, Crescenti afirmó: “De acuerdo a las lesiones que tiene, estaría fuera de peligro, pero la peor parte se la llevó el otro señor”.

Desde la fuerza de seguridad porteña afirmaron que, tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, el personal de la División Autopistas ya tiene identificado el vehículo y trabaja en su pronta detención, con intervención de UFLA Sur. El sector del accidente permanece reducido para facilitar las tareas periciales y el traslado de los lesionados.

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