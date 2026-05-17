El Gobierno frena la hemorragia política y juega al filo con el “riesgo kuka”

Javier Milei, Mauricio Macri, Axel Kicillof y Karina Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno tomó aire esta semana y a pesar de la multitudinaria marcha universitaria, logró frenar la hemorragia política que lo tenía desangrándose desde principio de año, agravado en los últimos dos meses. Los gobernadores le siguen respondiendo a Javier Milei y le facilitaron mantener intactos los resortes de poder que, por ahora, no le permiten al oficialismo avanzar, pero sí bloquear. Las encuestas muestran un panorama delicado aún para el propio Presidente, pero en mayo, al menos, dejó de caer.

La nueva dinámica experimentó su correlato en el Congreso. En términos libertarios, la casta está con Milei. Karina se hizo de acuerdos políticos para quedarse al frente de la comisión bicameral que controla a los servicios de inteligencia y la que maneja el devenir de los decretos de necesidad y urgencia. La oposición, en minoría absoluta, quedó rota antes de tiempo y tuvo que levantar la sesión especial pedida por un puñado de diputados que pretendía acorralar a Manuel Adorni.

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La inflación le dio un respiro a la Casa Rosada a pesar de que todavía arrastra alzas elevadas de precios, el dólar sigue estable y avanzan proyectos del RIGI que el Gobierno celebra aunque se pierda de que le impacte en una recaudación diezmada.

A pesar de esa foto semanal, Milei mostró un nerviosismo a destiempo, que lo llevó a volver a ser el panelista de televisión agresivo y sin filtros, aquel rol que prometió dejar durante la campaña electoral de 2025. “El Milei roto reconecta con su gente”, lo defiende un libertario. El problema es que le habla a un núcleo duro cada vez más chico y menos activo, que bordea el 20%. Es el que en las encuestas responde que “aprueba mucho” la gestión oficialista. En algunos sondeos es sólo 11%, como en el que se conoció esta semana de la Universidad de San Andrés, que se completa con los que “aprueban algo”, que alcanzó el 26%. La última medición de CEOP mostró que el 52,5% rechaza el rumbo económico y el 25,2% los escándalos de corrupción. Y ahí está el punto de partida para entender la dificultad que está teniendo el oficialismo para recuperar la popularidad perdida. El problema no es Adorni. El problema es el modelo elegido por Milei. La recuperación de imagen viene de la mano del bolsillo. No alcanza con cambiar al jefe de Gabinete que, a más de dos meses de que estallara el escándalo, sigue generando costos políticos. Lo que surge en las encuestas es un malestar persistente agravado por la situación económica.

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El relato del Gobierno se concentra en el “riesgo kuka” a la espera de mejoras que no llegan. Esta semana Luis Caputo se enredó en la explicación de su creación narrativa. Es un juego de doble filo para la Casa Rosada. Milei necesita al enemigo kirchnerista en escena y fortalecido para pelear la reelección, pero a su vez, asume el riesgo económico que, según su mirada, conlleva la posibilidad del regreso de una administración peronista. “He dicho una docena de veces (y lo sigo diciendo) que PARA MÍ, el riesgo kuka es cero. Es decir, yo creo que NO hay chance alguna de que gane el kirchnerismo las próximas elecciones. El mercado no piensa igual que yo. Asigna entre un 10 y un 15 por ciento de probabilidad de que eso efectivamente SÍ ocurra. Y resulta que, el riesgo país mide lo que piensa el mercado, no el ministro de Economía o una persona en particular”, intentó explicar Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo

Sea el mercado o no, hay empresarios que se acercan a otros actores. Paolo Rocca ya hizo pública su reunión con Mauricio Macri y algunos hombres de negocios de peso quieren ver a los ministros de Axel Kicillof. Sin ir más lejos, la semana pasada el gobernador estuvo reunido con 30 directores ejecutivos y gerentes de empresas de renombre, desde laboratorios hasta alimenticias. Fue en Escobar, donde también se vio con Eduardo Costantini. Una empresa de las más reconocidas de bebidas alcohólicas anticipó el escenario negativo: “Esta vez no nos salva ni el mundial”, le resumió uno de sus directivos a un ministro bonaerense. “Todos le preguntan si va a ser candidato”, le ponen expectativa en La Plata a los cara a cara que emprendieron con el sector empresario. También Mercado Libre acercó posiciones vía Augusto Costa, el ministro de Producción de la provincia. El territorio bonaerense representa, por población y volumen, la mayor operatoria de la empresa.

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Caputo está convencido de que el crecimiento va a llegar gracias al crédito y comenzarán entonces los mejores 18 meses. Se lo dijo en un almuerzo hace unos días a un hombre de la política, con quien ahora está en veredas opuestas, pero con quien mantiene lazos de amistad, del mundo de los ex macristas. Ni en ese sector del centro ni en el peronismo coinciden con el diagnóstico oficial.

En su informe de esta semana, la consultora económica 1816 remarcó que el Gobierno está pateando los problemas para adelante. “La decisión de YPF de ajustar los precios de los combustibles apenas un 1% y mantener buffer por otros 45 días debería contribuir a consolidar la desinflación en el muy corto plazo, aunque a costa de una inflación más persistente en los meses siguientes (si es que el petróleo no ajusta a niveles preguerra)”, analizó. El Gobierno hace intervencionismo. No sólo volvió a congelar los precios de los combustibles sino que fijó un sendero gradualista para la suba del transporte público.

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Karina con mano de hierro

El Gobierno cerró la semana sin demasiados sobresaltos, más allá de las intervenciones públicas del Presidente. Otra vez se llevó la marca Milei. El caso Adorni baja la espuma en la opinión pública, deja de tener interés a pesar de las constantes novedades sobre sus gastos. Las encuestas muestran que más del 70% considera que debe renunciar. Cerca del funcionario están convencidos de que el juez Ariel Lijo no lo va a llamar a indagatoria en el corto plazo. Operadores del Gobierno en la Justicia dicen tener garantizado el timing del llamado. “No va a pasar”, son optimistas. “Podrá pedirlo el fiscal, pero para que se concrete falta mucho”, agregan y recuerdan el momento político que vivió el clan Menem cuando la causa Andis parecía tenerlos acorralados. No sólo sobrevivieron, sino que ganaron cada vez más poder. Todo lo que tenga la bendición de Karina tendrá asegurada la protección oficial. No la tenía Diego Spagnuolo, no la tenía José Luis Espert. El devenir judicial dependerá también del clima político y social.

Karina Milei y Manuel Adorni

Con mano de hierro, Karina Milei le devolvió la jugada a Patricia Bullrich y mandó a tratar la reforma electoral de su autoría, completa, tal como la diseñó. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza había negociado con los aliados separar el proyecto de Ficha Limpia, para no empastar el debate. Para los amigables del PRO y la UCR, esa iniciativa no será la moneda de cambio para la eliminación de las primarias. El debate comenzó esta semana tal como pretendía la hermana presidencial. Pero Bullrich no se quedó quieta y decidió alargar la discusión con la convocatoria a expertos. La realidad es que no tiene los votos y lo que busca es ganar tiempo para volver a la mesa política e insistir con su idea de abrir la negociación.

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¿Sin debates presidenciales?

Con el inicio del debate, aparecieron detalles que van mucho más allá de la eliminación o no de una instancia de votación como son las PASO. Detrás quedó escondida una solapada artimaña para eliminar los debates presidenciales obligatorios, que se rigen por una ley específica, la 27.337. “La obligatoriedad fijada en el artículo anterior comprende a todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias reguladas por la ley 26.571”, dice esa norma. Si se eliminan las PASO se eliminan los debates, que están atados a los candidatos que queden después de las primarias. La intención del Gobierno es eliminar los debates. De hecho había un artículo específico en el texto original que no pasó la mesa política. Tampoco pasó la intención de Karina Milei de prohibir las alianzas electorales y eliminar la paridad de género. Todo eso se sacó ante el rechazo de antemano que iba a tener la iniciativa.

Debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa

La Cámara Nacional Electoral ya comenzó a convocar a los apoderados de los partidos y a especialistas en el tema para hablar de la reforma. El articulado deja a merced del poder económico las campañas electorales. El límite de aportes privados pasa del 2% al 35%. “Un salto violento y burdo, que cambia totalmente la lógica del sistema”, alertó Luciano Burket, apoderado del partido socialista, en la red social X. De aprobarse, no habrá tope de gastos de publicidad y plazos. Algo así como la campaña permanente en manos de los millonarios. Burket agrega que el único contrapeso es la presentación de un informe semanal de aportes al juzgado electoral sin topes ni necesidad de explicar el origen de los fondos. No habrá más aportes estatales ni espacios en medios para las campañas y se elimina la plataforma de declaraciones juradas de aportantes. Ningún tipo de control.

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Macri piensa más en el amor que en el poder

El macrismo quería resistir, pero Macri el viernes se quitó la única herramienta de negociación que le quedaba con Milei: dejar latente su candidatura presidencial para asustar. Se bajó. Lo hizo en el acto de PRO en Vicente López. En un discurso de 9 minutos y 34 segundos anunció que está enamorado. Apenas arrancó le gritaron Mauricio 2027. Contestó así: “Estamos en el 2026, no quiero cantitos. Hoy los amigos de la prensa están más interesados en que hable del amor y no de la política, cosa que no vamos a hacer. Vamos a hablar de política, pero la verdad es que un país que está más interesado por el amor que por el poder tiene futuro, tiene mucho futuro”. Confirmado su romance con Dolores Teuly ya eligió su camino. La mayor parte del discurso lo dedicó a criticar a Kicillof, dijo que le da lástima que el peronismo elija al gobernador como su candidato presidencial y les deseó que consigan un postulante mejor por el bien de “todos nosotros”. ¿Acaso cree que Milei pierde? Es más, le tiró al PJ un salvavidas interesante en la búsqueda de hablarle al mercado. Propuso, parafraseando a Nicolás Dujovne, que el Gobierno mande el pliego de Santiago Bausili al Senado para darle permanencia en el Banco Central. Sería para el peronismo el Alfonso Prat Gay o el Martín Redrado de Néstor Kirchner en sus inicios en la Casa Rosada. Lejos de mostrarse candidato presidencial, Macri sólo anunció que apuntará a mostrar sus diferencias con Milei y marcarle las críticas. Es extraño porque el ex presidente había comenzado a mejorar en las encuestas a partir de su posicionamiento como alternativa del establishment. Pasó de tener debajo de 5% de intención de voto a arañar los 8 puntos. “¿Cuándo se subió?”, se atajan en el entorno de Macri sobre sus palabras. “Lo subieron. Y lo quieren subir pero nosotros no estamos en ninguna pelea presidencial”, aclaran. Respira tranquilo Milei. Macri dijo que el PRO está “para cuidar el cambio y completarlo” y agregó: “Compartimos la agenda con el Gobierno, el equilibrio fiscal, la desregulación y la estabilidad”.

Mauricio Macri

Gobernadores en su doble juego

Por ahora, nadie saca los pies del plato. Macri seguirá apoyando y los gobernadores demostraron que están dispuestos a seguir dándole cobertura a Milei. El Gobierno no logra avanzar con sus proyectos, pero sí mantiene influencia para bloquear. Aportan bastante las desinteligencias en la oposición. Sólo en el Senado hubo esta semana un llamado de atención para la Casa Rosada. Lo impulsó Eduardo “Wado” de Pedro. Un sustito sin costo para gobernadores siempre dispuestos a salvar al Gobierno en momentos clave. El senador aprovechó una distracción oficialista y coló un proyecto para impedir la privatización de Aysa, que arrancó esta semana. Es una moción de preferencia, es decir, que en la próxima sesión debería tratarse, pero más allá de los tiempos, lo más destacado es que ganó la votación por 35 a 33 y contó con el apoyo de José María Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz); Julieta Corroza (Neuquén); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), Alejandra Vigo y Camau Espínola (Provincias Unidas); Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza (Convicción Federal) y la salteña Flavia Royón. Son parte de los 44 que ostentaba Bullrich.

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El Gobierno está tirando demasiado de la cuerda con los gobernadores. El ajustazo que se publicó en el Boletín Oficial esta semana les arrancó $320.000 millones, el 70% de lo que corresponde al fondo que financia los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, todos los presupuestos quedaron desfasados con una inflación que ya superó en cuatro meses lo que se había determinado para todo el año y el recorte se expande a programas que impactan en cada distrito, como la baja de $8.929 millones del Fondo de Compensación Salarial Docente o en el programa de fortalecimiento de hospitales provinciales. Hay otros 971 mil millones menos para obras viales, de hábitat y saneamiento hídrico. En el medio mandó pliegos de jueces para las provincias para negociar.

El Gobierno socializa el ajuste y así y todo logra mantener bajo control el freno a las iniciativas opositoras. Lo hace básicamente a fuerza de controlar las comisiones. Esta semana Karina Mile ubicó a Sebastián Pareja al frente de la bicameral de control de la SIDE. Deberá auditar a Santiago Caputo. El kirchnerismo en el Senado abandonó la reunión porque sólo les designaron un representante, cuando son aún la primera minoría. El Gobierno terminó acordando con los aliados del PRO y el senador Martín Goerling se quedó con la vicepresidencia. La bicameral de trámite legislativo, que controla por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia también quedó en manos libertarias con la senadora María Belén Monte de Oca.

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El miércoles, un día después de la marcha universitaria, la oposición debió bajar la sesión especial pedida para acorralar a Adorni. “Nosotros no nos podemos dejar conducir por un grupo minoritario”, se atajan en el peronismo, que creen que el jefe de Gabinete ya deja de ser tema prioritario y que deberían ir con un temario distinto.

El malestar social y la calle no se traduce en la política de palacio. Milei irá mañana a una universidad privada. No dicen a cuál para generar sorpresa entre los alumnos, argumentan en la Casa Rosada. También evitan protestas. Otro gesto más de su desapego a cumplir la ley de financiamiento universitario.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Se viene además un súper miércoles con guerra de sesiones. El oficialismo convocó para tratar el proyecto Hojarasca y quiere avanzar con las modificaciones al esquema de subsidios al gas por zona fría. Los cordobeses anunciaron su oposición. También fueron a la marcha universitaria o expresaron su apoyo, pero no estuvieron para darle número a la sesión por Adorni que se levantó. Martín Menem se adelantó y convocó para las 10 de la mañana, una hora antes del pedido opositor, que ahora sí firmó Unión por la Patria para debatir una citación a Sandra Pettovello y Caputo por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, proyectos sobre licencias parentales, la creación del Programa Remediar y mejoras en las prestaciones del PAMI. Trabajo para la diputada Laura Rodríguez Machado, la guardiana del quórum del oficialismo en la cámara Baja. Si Menem logra el número, estirará el debate para hacer caer la sesión de los opositores.

La interna en el Gobierno no se aplaca. Al desafío de Bullrich contestó Karina, pero la deja correr como candidata libertaria en la ciudad de Buenos Aires. El viernes la senadora, que arrinconó a Adorni con su declaración jurada, que aun no presentó, volvió a mostrarse con Pilar Ramírez, alter ego de la Secretaria General, en una actividad con vecinos porteños. ¿Karina la deja correr o la encierra en el distrito porteño para cerrarle el paso a ser la alternativa presidencial a Milei?