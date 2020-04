Para Hertzriken Velasco hay elementos suficientes para considerar el caso como un femicidio. La historia familiar y las denuncias previas contra el el padrastro -cree el abogado- deberían ser consideradas por la justicia a la hora de formular los cargos. “Si un hombre mata a una niña y hay un contexto de violencia de género, el hecho merece ser calificado como femicidio”, señaló. Desde la justicia, sin embargo, no creen lo mismo. Según aclararon a este medio, la corta edad de la nena muerta impidió que se considera esto como un crimen por odio hacia las mujeres. “Una nena es mujer no por la edad sino porque es una nena. Punto”, remarcó. “acá un hubo fractura craneal de cuatro días. Algo pasó para que no hubiesen avisado a los médicos antes. Se pudo haber salvado la vida de la nena. No sé quién causó la lesión mortal, pero le rompieron la cabeza”, aseveró.