Otro dato que refuerza la hipótesis de los investigadores es que el hospital que acudió ayer al llamado de la madre informó a la Justicia que la niña ya había sido atendida en otra oportunidad por presentar lesiones compatibles con violencia familiar , pero como en esa oportunidad no se hizo la denuncia, las autoridades provinciales del área que debe velar por el bienestar de los menores de edad no pudieron avanzar. Pero no es lo único. Según pudo saber este medio, el padrastro había sido también denunciado por violencia de género por parte de la mamá de la nena.