La chica de 20 aprovechó que estaba sola y le hizo llegar a su vecina un desesperado pedido de auxilio para que la rescataran. Fue a través de una pequeña nota escrita a mano en un trozo de papel con un mensaje desgarrador: “ Por favor, me llamaría al 144. Ayer me cortó los brazos. Ya no puedo más. (...) Por favor, yo me quedé sin celu ”, escribió la joven como pudo. En realidad, la mujer se refería a la línea provincial 148 que es la que atiende los casos de violencia de género y doméstica, pero acaso en medio de la desesperación confundió los números. La vecina, que recibió el pequeño papel por entre las rejas, comprendió la situación y se comunicó inmediatamente.