Hay nombres más célebres. La Sala de Feria de la Cámara de Casación Federal, con los jueces Hornos, Slokar y Barroetaveña, ratificó la negativa de que Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Transporte preso por la tragedia de Once, salga de la cárcel gracias al virus. Un informe penitenciario dijo que solo tenía “un diagnóstico de hernia”. Schiavi integraba la nómina del SPF de los 1.200 presos en riesgo por cuestiones de edad, sin embargo, los jueces no vieron riesgo alguno. Otra vez los cuidados del SPF eran suficientes.