Consultado por Infobae en el SPF no negaron la actualidad carcelaria. "Es una situación de crisis", reconoció una de las máximas autoridades que prefirió hablar off the record. Señaló que la falta de cupos en las cárceles llevó a un cuello de botella que colapsó la Unidad 28. Ayer pasaron por allí 175 presos -más que cuando la Cámara del Crimen trató la situación- y llegaron a tener en un día 212.