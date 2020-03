En la lista de reclamos estaba la suspensión de las salidas transitorias, la baja de las visitas por la cuarentena, las condiciones reales de hacinamiento y falta de higiene y un trato poco humanitario. Ese era el orden del día para justificar la acción que 24 horas más tarde debía suceder. Y un día después, tal cual estaba previsto, el fuego empezó a propagarse. Se contuvieron los motines en Florencio Varela y Batán y según el propio parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, el saldo fue de algunos lesionados y se armaron mesas de diálogo en varias unidades para que la sangre no llegue al río, intentando establecer mejores pautas de reclusión. Pero en la provincia de Santa Fe, todo estalló: primero fue en Coronda, donde entre otros internos está buena parte de la barra brava de Colón, conocida por sus sanguinarios antecedentes que dejó un tendal de muertos en los últimos años. Allí no hubo diálogo posible y el motín se descontroló por la tarde y los enfrentamientos dejaron el saldo de un muerto, Alen Montenegro, uno de los lugartenientes de los violentos del Sabalero que estaba recluido desde 2015 por asesinato calificado y que seguía manejando su facción en la tribuna a través de su tío, apodado Tongo. En el medio de los videos de extrema crudeza a los que accedió Infobae (la mayoría de ellos no se publican por este motivo), aparece participando Juan Abel Quique Leiva, el mítico jefe de la barra de Colón, condenado a 30 años de prisión por diversos delitos, incluyendo un asesinato, y que manejaba un pabellón pintado con los colores de su equipo y donde hasta tuvo el privilegio de tener una pelopincho para pasar los días de calor. Al caer preso, Quique le dejó el mando de la barra a su hermano Nano, baleado el año pasado por la lucha interna por el poder. Los Leiva siempre se jactaron de su relación con personajes importantes de la provincia pero nada sirvió a la hora del estallido en Coronda. La información oficial es que hubo un incendio adrede en el pabellón tres para generar pánico y que obligó a los reclusos a salir al patio y fue allí donde se dio el enfrentamiento fatal.