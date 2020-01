Contra todos los pronósticos esa noche se dispuso la libertad de Pablo por decisión del juez del caso, Diego Mancinelli, que decidió la falta de mérito para el joven. Mientras el abogado de los Ventura, Jorge Santoro, daba una entrevista televisiva desde Zárate y decía que no había sido notificado de nada, José se subía a su Peugeot y empezaba a manejar en dirección a la Fiscalía Nro 6. “Deberías ir a la DDI”, le recomendó un periodista por teléfono. “Esto es una locura, no entiendo nada”, respondió él mientras el auto blanco cambiaba de rumbo por las calles de Gesell. Poco después, la Policía Bonaerense recibía los papeles. Pablo saldría de la celda, pero no de la causa. Debería presentarse, por ejemplo, a la rueda de reconocimiento.