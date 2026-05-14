Crimen y Justicia

El gobierno porteño lanzó un megaoperativo en todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires: droga, armas y narcos detenidos

El operativo “Tormenta Negra” envió 1500 policías, dos helicópteros, un blindado para recorrer 16 barrios con la consigna “pacificación y orden”. Desarticularon búnkers, locales de comercialización de celulares y consultorios de medicina ilegal

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operativo en todas las villas de la ciudad de buenos aires
El gobierno porteño intervino en la regularización de la venta de celulares, medicina ilegal y depósitos peligrosos en locales inspeccionados por la AGC

Bajo el nombre “Tormenta Negra”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó este jueves el mayor operativo de seguridad simultáneo registrado en los asentamientos informales porteños. Más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad tomaron posición al mismo tiempo en 16 barrios populares, con el objetivo declarado de desarticular estructuras narco, recuperar el espacio público y restablecer condiciones mínimas de orden en zonas de alta conflictividad.

operativo en todas las villas de la ciudad de buenos aires
La Dirección General de Fiscalización y PROCOM recuperaron espacio público mediante la inspección de chatarreras y el retiro de vehículos abandonados.

El operativo abarcó las villas 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre. La acción combinó saturación policial, inspecciones comerciales, controles de tránsito y trabajos de limpieza urbana, todo de forma coordinada y en paralelo.

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El megaoperativo contó con vigilancia aérea de dos helicópteros y un vehículo blindado Fénix para brindar seguridad en zonas de mayor conflicto

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, siguió el desarrollo del procedimiento desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en Villa Lugano. Desde allí supervisó en tiempo real el avance de las distintas columnas desplegadas a lo largo y ancho del territorio.

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El despliegue involucró fuerzas especiales, agentes civiles y bomberos en la coordinación simultánea de tareas de seguridad y gestión urbana

Búnkers narco y comercios ilegales en la mira

Cuatro búnkers de venta de drogas fueron identificados y clausurados durante el operativo: dos en la villa Zavaleta y Fraga, y otros dos en las villas 31 y 15, según informó el Gobierno porteño. Los puntos de comercialización fueron localizados con anterioridad por la división de Investigaciones de la fuerza, que aportó inteligencia previa para orientar los allanamientos.

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Junto al cierre de los puntos narco, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) inspeccionó locales dedicados a la venta de teléfonos celulares, consultorios médicos que operaban sin habilitación y establecimientos con mercadería considerada peligrosa, como depósitos de garrafas de gas. La acción buscó desmantelar economías informales que funcionan al margen de los marcos regulatorios vigentes.

operativo en todas las villas de la ciudad de buenos aires
Controles aleatorios vehiculares y de peatones se extendieron en todas las villas intervenidas para combatir circulación irregular y delitos viales

La Dirección General de Fiscalización (DGFIS) tuvo a su cargo la inspección de chatarreras, mientras que el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PROCOM) procedió al retiro de vehículos abandonados en la vía pública. Ambas acciones apuntaron a recuperar espacios que, según el comunicado oficial, habían quedado fuera del control estatal.

Un despliegue sin precedentes en recursos y personal

La fuerza policial movilizada incluyó efectivos de las divisiones de Pacificación de Barrios, Orden Urbano, Seguridad Comunal, Unidades Especiales, Tránsito y Transporte, Investigaciones y la Dirección de Alcaldías. Los Bomberos de la Ciudad también participaron del procedimiento.

El apoyo aéreo y terrestre estuvo garantizado por dos helicópteros y un vehículo blindado denominado “Fénix”, que brindaron cobertura sobre los puntos de mayor tensión. La presencia del blindado señaló el nivel de precaución con el que las autoridades encararon el ingreso a ciertos sectores.

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La limpieza de calles y veredas formó parte de la estrategia oficial para mejorar condiciones de habitabilidad y recuperar territorios en barrios vulnerables.

A la dotación policial se sumaron 165 agentes civiles de cinco áreas del Ejecutivo porteño: la AGC, la DGFIS, el PROCOM, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). La articulación entre seguridad y gestión urbana fue presentada por el Gobierno como el rasgo distintivo del operativo.

Controles en la calle y limpieza del espacio público

Los controles aleatorios a vehículos y transeúntes se extendieron por todas las zonas intervenidas, con el propósito declarado de reducir la circulación irregular de rodados, prevenir delitos y disminuir la tasa de siniestros viales. El Cuerpo de Agentes de Tránsito coordinó esa parte del procedimiento junto a efectivos de la división especializada.

En paralelo, cuadrillas removieron rachandas, carros, restos de materiales de construcción y chatarra acumulada en calles y veredas. La limpieza del espacio público fue encuadrada por el Gobierno como parte de una estrategia de recuperación territorial que excede lo estrictamente policial y apunta a condiciones de habitabilidad en los barrios afectados.

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