En diálogo con Télam, Walter Romby, el padre del chico agredido, manifestó: “Yo no sé si eran jugadores de rugby o no quienes le pegaron a mi hijo, pero si sé que hay una falta de valores enorme en la sociedad y un grado de perversidad muy grande con conductas casi primitivas”. “Más allá de lo que pasó, que por suerte mi hijo no respondió a los golpes fuertes que recibió, lo más preocupante es la escalada de violencia que hay en la sociedad”, enfatizó.