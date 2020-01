Sobre la razón por la que Ventura termina vinculado a la causa, desmintió que se haya tratado de un “ajuste de cuentas” entre los diez rugbiers del club Zárate y Pablo como había trascendido inicialmente. El defensor agregó: “Hay una rivalidad como todo joven entre actividades deportivas, pero no gran cosa, no es que no se podían cruzar”.