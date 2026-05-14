Pullaro reunió a los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Chubut: críticas a la situación económica y a la distribución de recursos

Durante la charla hubo críticas a la economía y reposicionamientos sobre la derogación de las PASO

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en Rosario un encuentro con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Las cuatro provincias conformaron en 2023 el abanico de diez distritos que tenían el sello de Juntos por el Cambio. Pero luego la alianza implosionó. Y cada uno tomó su camino.

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Dos años después, Pullaro; Gustavo Valdés (hermano y antecesor de Juan Pablo) y Torres compitieron en las legislativas con el sello Provincias Unidas. Cornejo prefirió aliarse a La Libertad Avanza.

Ahora que el 2027 está en el horizonte corre el tiempo para barajar y dar de nuevo.

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En lo formal, el eje de las charlas de los gobernadores fue la importancia del diálogo entre provincias productivas, la defensa de una agenda federal vinculada a la producción, la infraestructura y el desarrollo económico.

Pero también hubo tiempo para la política. Antes de participar en el evento de intendentes, el mandatario santafesino se encontró a solas con sus pares en la sede Rosario del Gobierno de Santa Fe. A la mesa también se sentó el presidente de la UCR nacional Lionel Chiarella. El intendente de Venado Tuerto es hombre de Pullaro.

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Junto a él estuvo el mandatario local, Pablo Javkin y la exvicegobernadora Gisela Scaglia. La dirigente pertenece al PRO. Incluso preside el partido en Santa Fe. Pero tras ser electa diputada nacional en 2025 no se sumó a la bancada que conduce Cristian Ritondo. Prefirió quedar al frente del bloque de Provincias Unidas.

A pesar del buen clima las conclusiones fueron acotadas. “La verdad: ninguna definición concreta de nada”, contó a Infobae uno de los participantes de la mesa.

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Torres, Cornejo, Pullaro y Valdés, en la cumbre de gobernadores

“No se habló del 2027. Pero sí de la reforma política que propone el Gobierno nacional. Por ahora es un «Ni». Cada provincia mantuvo su postura. Un par de distritos están en la posición de que no haya PASO”, narró a este medio una fuente que presenció el cónclave.

La novedad de la charla es que tanto Mendoza como Corrientes reverían la posición conocida con respecto a las primarias y apoyarían el proyecto del presidente Javier Milei para derogarlas. Así lo dejaron trascender dos fuentes cercanas a los gobernadores de esos distritos.

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Otro testigo del encuentro consignó que “el tiempo de rosca fue muy corto” y que no se avanzó demasiado en posturas comunes.

El marco del acercamiento entre los gobernadores fue una reunión de intendentes de todo el país en Rosario. La ciudad fue sede del encuentro anual organizado por la Red de Innovación Local (RIL Argentina).

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“La preocupación es la economía”

“Son tres gobernadores amigos”, definió Pullaro en rueda de prensa durante un alto de la convocatoria. “Nos une el trabajo colectivo por una Argentina grande que pueda crecer”, agregó.

Luego, definió: “¿Cómo estamos viendo la situación? La preocupación es la economía. La gente no llega a fin de mes”.

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A renglón seguido, contrastó esto con que hay “mucha iniciativa” para llevar adelante en los distritos “políticas que nos permitan paliar esta crisis”. “Hemos dado respuestas: en ninguna de nuestras provincias a la gente le faltan alimentos o medicamentos más allá del retiro que ha hecho el Gobierno nacional.

“Es un momento difícil. Pero nos estamos complementando de forma permanente”, consignó. Y, además, criticó la distribución de fondos entre Nación y provincias. “Lo decimos siempre. Los recursos van (al Estado nacional) y no vuelven. El desafío que tenemos es seguir construyendo federalismo”, precisó.

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Asimismo, remarcó que tanto él como el resto de los mandatarios presentes trabajaron “en la rebaja impositiva. Y hemos acompañado al sector privado”.

“Somos provincias que defendemos a los que todos los días se levantan para trabajar, y que creen en un proyecto productivo para sacar al país adelante”, aseveró.

Pullaro indicó que el encuentro en Rosario sirvió para “seguir profundizando en gestiones que defienden el desarrollo y la integración de nuestra región al mundo, con orden e infraestructura”.

El gobernador santafesino manifestó que cuando el interior “se une y trabaja de forma articulada, el país tiene un rumbo claro. Estamos convencidos de que el camino es la inversión estratégica, el respeto a los que producen y el trabajo”,

“Cruje la economía”

Por su parte, Cornejo reseñó: “Argentina atraviesa un cambio de paradigma económico. Está saliendo de uno y entrando a otro. Y en eso hay muchos cimbronazos. Cruje la economía y las pymes en particular. Hay sectores que han crecido, que son los menos, y otros que no, que son los más”.

Por último, expresó que en lo fiscal existe “caída o amesetamiento de la recaudación de los impuestos coparticipables”.

Valdés, por su parte, sostuvo: “Santa Fe, Chubut, Corrientes y Mendoza representamos el interior que empuja, que produce y que no para ni un segundo. Hoy nos encontramos en Rosario para seguir profundizando en nuestras gestiones que defienden el desarrollo y la integración de nuestra región al mundo, con orden e infraestructura”

“Gobernar es esto: diálogo, trabajo conjunto y la firmeza para defender lo que nos corresponde. Cuando el interior se une y trabaja de forma articulada, el país tiene un rumbo claro”, remató.