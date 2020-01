“Pero no hay que mirar para el costado. Lamentablemente ella no pudo salvarlo. Tuvo el impulso y la valentía de hacerlo, pero ella no es responsable de su muerte. Quizás otra persona se bloquea o no lo sabe hacer. Ella sí se comprometió y lo hizo”, concluyó la mujer, quien este jueves finaliza sus vacaciones familiares. Nos volvemos muy desbordados por todo lo que pasó”, se lamentó.