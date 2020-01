“Es lamentable que en medio de la feria judicial la Justicia no pueda tener en cuenta la cantidad de hechos donde mi ex pareja me violentó vía redes sociales e inclusive con su entorno. Pioli hasta llegó a contar en un medio audiovisual que sufrí un abuso en la infancia. Es una persona que no paró en dos años de demostrar que solo quiere ventilar mi intimidad. Estoy con afecciones psicológicas como el estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico e insomnio por su culpa”, aseguró Sánchez Frega ante la consulta de Infobae.