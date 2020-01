La relación con Hernán se había enfriado. En una conversación fortuita, Mara Sist, la ex novia del joven que había sacado la foto, hizo una referencia superficial a la imagen. “Ella supuso que yo sabía que me habían sacado una foto. Charlando me dijo algo de la foto. ‘¿Qué foto?’, le dije. ‘La que estás con Hernán’. No entendía nada. Me costó muchísimo que alguien me pase la foto porque se encubren entre todos”, contó Narella. El mismo grupo de amigos que le daba confianza a su familia estaba ocultando la difusión no consentida de material íntimo.