Patricio Pioli podría ser condenado con dos a seis años de prisión. Y en el caso de que la pena no supere los tres años, "puede ser de cumplimiento condicional siempre y cuando no tenga antecedentes", explicó el letrado Andrada, quien remarcó que -llegada esa instancia- su encarcelamiento queda en suspenso mientras no cometa un nuevo delito y cumpla con las reglas de conducta establecidas en la sentencia.