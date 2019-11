“Llevo 47 años de ejercicio de la profesión y es la primera vez que veo una revocación de la excarcelación de este tipo. Voy a apelar”, precisó Pagotto al ser consultado por este medio. Y dijo que le pidió al Tribunal todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su defendido ya que hay grupos que se la pasan agrediendo e insultando a Pioli. “Le he pedido al Tribunal que arbitre las medidas para garantizar su seguridad. Hay manifestaciones de ambos lados. Es un juicio y no una guerra o batalla declarada. Todo el mundo tiene derecho de expresarse. Ayer hubo insultos cuando él ingreso. Esto no lleva a nada productivo”, resaltó.