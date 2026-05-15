Crimen y Justicia

Condenaron a 11 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija durante más de una década

El Tribunal Oral N° 2 de Mar del Plata halló responsable al acusado. Los ataques comenzaron cuando la víctima tenía 5 años y se extendieron hasta los 16. La fiscalía destacó la situación de vulnerabilidad de la joven

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Condenaron en Mar del Plata a un hombre por abusar sexualmente de su hija por una década (0223.com.ar)
Condenaron en Mar del Plata a un hombre por abusar sexualmente de su hija por una década (0223.com.ar)

Un hombre fue condenado en Mar del Plata a 11 años de prisión tras ser hallado culpable de haber abusado sexualmente de su propia hija en un contexto de convivencia familiar.

El fallo fue emitido este miércoles por los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Cecchi, integrantes del Tribunal Oral N° 2 de la ciudad de Mar del Plata, quienes consideraron acreditados los hechos durante el proceso judicial.

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La resolución judicial se ajustó al pedido formulado por la fiscal María Florencia Salas. En su alegato final, Salas había argumentado que la instrucción y el debate oral, realizados dos semanas atrás, permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado en el delito de abuso sexual con acceso carnal. El tribunal coincidió con esa evaluación y dictó una condena acorde a la solicitud fiscal.

La historia que derivó en la condena comenzó a partir de la denuncia formal presentada por la propia víctima. La joven, luego de alcanzar la mayoría de edad, relató ante las autoridades los hechos sufridos durante su infancia y adolescencia. Según la investigación, los episodios de abuso comenzaron cuando la niña tenía 5 años y se prolongaron de manera sistemática hasta que cumplió los 16.

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La Justicia consideró la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima (Cortesía: Gemini)
La Justicia consideró la situación de extrema vulnerabilidad de la víctima (Cortesía: Gemini)

Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el proceso judicial reconstruyó el contexto en el que se produjeron los hechos. Se determinó que la joven creció en una situación de extrema vulnerabilidad. Cuando tenía entre 2 y 3 años, su madre abandonó el hogar a raíz de problemas de adicciones, lo que motivó que la Justicia otorgara la tenencia legal definitiva al padre. A partir de entonces, el acusado pasó a ser el único responsable de la crianza y el cuidado de la menor.

La investigación reveló que el hombre aprovechó su rol de guardador y la asimetría de poder para perpetrar los abusos sexuales. Los ataques ocurrieron en distintos domicilios particulares en los que residía la familia y también en un bar de propiedad del imputado. La privacidad que ofrecía el establecimiento comercial fue utilizada por el acusado para cometer los hechos.

Además de los abusos sexuales, la víctima fue sometida a un régimen de servidumbre doméstica. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el hombre la obligaba a realizar tareas de limpieza y atención personal, tratándola “como una sirvienta” dentro del hogar, según se expuso durante el debate oral.

Durante el debate, el tribunal escuchó la declaración de la víctima, así como los testimonios de peritos psicólogos, testigos de concepto presentados por la defensa y la querella. La fiscal sostuvo que la prueba reunida permitía establecer la autoría y la continuidad de los hechos, y que el abuso sexual con acceso carnal quedó acreditado en el expediente.

Por su parte, la defensa del acusado presentó testigos de concepto y cuestionó la credibilidad de los relatos, pero el tribunal desestimó esos planteos a la luz de la multiplicidad y solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía y la querella. En la sentencia se remarcó la posición de poder y control ejercida por el imputado sobre la víctima durante los años en que convivieron.

El fallo del Tribunal Oral N° 2 coincidió plenamente con el pedido de la fiscalía y atribuyó especial relevancia a la persistencia de la víctima para denunciar los hechos y sostener su relato a lo largo del proceso judicial. La sentencia fue notificada este miércoles en audiencia pública, con la presencia de las partes y representantes del Ministerio Público Fiscal.

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