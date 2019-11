“Yo, por ejemplo, fui agredida por haber filmado cuando la pareja de Pioli pegaba carteles en las paredes con la frase ‘Paula Sánchez miente’ y una foto de ella. Fui increpada cuando intentaba despegar esos carteles y quedó todo filmado. En el video se ve cuando esta chica me agarra del brazo y me quita el teléfono. Yo le digo ´pará, loca, no me violentes’ y me devuelve el teléfono. Pero esa no fue la única agresión ya que hubo insultos, rotura de banderas, carteles y pancartas. La policía se reía y tenía una actitud cómplice con quienes acompañaba a Pioli. Hubo muchos compañeras que hasta fueron discriminadas por su peso. Eso también muestra quién es Patricio Pioli y quienes lo defienden. Fueron violentos y agresivos. Esperamos que esto no se repita en las próximas audiencias”, resaltó González.