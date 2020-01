Cuando fue llamado a declarar en indagatoria, Herrera se defendió de las acusaciones. Negó rotundamente haber golpeado, maltratado, atado o abusado de su ex. Dijo que la primera discusión ocurrió cuando se metió en una discusión de A. con su hija y que lo único que hizo fue golpear un ropero e irse. Que no se llevó las botas, que sólo se llevó el teléfono porque era suyo y luego lo vendió en Once. A A. le dijo que se lo robaron mientras vivía en la calle. Curiosamente, Herrera declaró haber estado en situación de calle al Tribunal Nº5, sin embargo, lo defendió un conocido abogado particular.