En esa audiencia, el ahora condenado había declarado y pedido “perdón” a la víctima por el maltrato que ejerció sobre ella durante la relación, pero Certoma no lo escuchó porque prefirió ausentarse en ese momento. Reconoció además haber tenido una “actitud machista” y dijo que el día del hecho le tiró alcohol pero no la quiso “matar”. Sin embargo, no supo explicar “cómo se prendió fuego”.