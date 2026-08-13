Crimen y Justicia
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Atraparon a otro joven por el crimen del jubilado en una balacera contra un supermercado chino de Rosario

Con esta detención, la causa acumula siete personas arrestadas, de las cuales cuatro ya fueron imputadas. El ataque ocurrió en mayo y se cobró la vida de Roberto Ferrari, de 81 años, quien estaba sentado afuera del comercio

Ataque supermercado chino en Rosario
El local está ubicado en Sanguinetti al 5300, la víctima vivía en esa cuadra
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La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en las últimas horas a un joven de 18 años por el homicidio de un jubilado frente a un supermercado chino de la zona oeste de Rosario durante un ataque a tiros ocurrido en mayo pasado.

El arresto se concretó por orden del fiscal Franco Miatello cuando el sospechoso estaba por presentarse con un abogado en la sede del Ministerio Público de la Acusación, según informó el Gobierno de Santa Fe en su sitio web. El detenido fue identificado como Williams L. T. y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

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La secuencia tuvo lugar este miércoles e intervino Personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva de la PDI que advirtió la presencia del joven y procedió a arrestarlo. Luego fue trasladado a una dependencia de la fuerza para continuidad de los trámites judiciales.

El caso investiga el asesinato de Roberto Ferrari, de 81 años quien estaba sentado junto a la entrada del comercio ubicado en Sanguinetti al 5300 cuando dos atacantes abrieron fuego contra el frente del local. El hombre murió en el lugar por un disparo en la cabeza.

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Ataque supermercado chino en Rosario
Agentes del Cuerpo Guardia Infantería perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (X: @elTresTV)

Además de la balacera, los agresores dejaron una nota mafiosa que fue secuestrada por la Policía. El mensaje estaba dirigido a Gabriel Guillermo Lencina, un recluso alojado en la cárcel de Piñero, cuyo nombre ya había aparecido en otros episodios de violencia criminal en la ciudad.

Tras el ataque, agentes del Cuerpo Guardia de Infantería llegaron al lugar y preservaron la escena hasta la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones.

Esa misma noche, cuatro personas fueron aprehendidas por personal policial y posteriormente los imputaron por encubrimiento. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación el fiscal Franco Miatello les atribuyó a L.I., de 24 años; D.V., de 61; D.R.V., de 29, y N.V., de 19, los delitos de encubrimiento por favorecimiento real en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento personal.

La audiencia se realizó el 11 de junio en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en donde el juez de primera instancia formalizó la imputación y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para los cuatro acusados.

De acuerdo con el relato del fiscal, el día 27 de mayo, cerca de las 19.15, los cuatro hombres habrían permitido que los dos autores del homicidio ocurrido minutos antes se ocultaran en la vivienda que habitaban y en la que se encontraban al momento del hecho. La acusación sostuvo que en la casa del Pasaje Zola al 3600 los atacantes se cambiaron de ropa y luego abandonaron la propiedad a bordo de un automóvil. La Fiscalía también les atribuyó haber ocultado una campera de tela azul y un buzo tipo canguro con capucha, con conocimiento de que esos elementos provenían de un ilícito.

Un mes después, se realizó una serie de allanamientos en el barrio Las Flores, donde fueron detenidos un hombre de 46 años y un adolescente de 16, según indicó el Gobierno de la provincia. Los procedimientos surgieron a partir del análisis de registros de videovigilancia.

El mensaje mafioso

La nota que los ejecutores dejaron en la escena mencionaba a un interno con antecedentes de alta exposición judicial que se encuentra detenido desde 2013 en el pabellón 9 de la unidad penitenciaria de Piñero.

Se trata de Gabriel Guillermo Lencina condenado a 22 años de prisión por una serie de violentos crímenes.

El nombre del recluso también había sido mencionado en una bandera mafiosa colgada el 19 de mayo en la escuela “Carlos Fuentealba”, situada sobre avenida Rouillón al 3400. En esa tela escrita con aerosol también aparecían referencias a integrantes de la banda Los Monos, con quienes el detenido tendría relación.

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