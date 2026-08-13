Mataron a puñaladas a un hombre en Salta y quedaron detenidos bajo prisión preventiva

Tres hombres fueron imputados por el homicidio de un joven en Tartagal, Salta

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Tres hombres fueron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio simple tras la muerte de un joven de 25 años en la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta.

El hecho tuvo lugar el pasado domingo en el barrio La Pista, durante una reunión social en la que se consumían bebidas alcohólicas.

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De acuerdo con lo señalado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, el caso es investigado por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega.

Según informó la Fiscalía, la víctima se encontraba reunida con un grupo de personas cuando se desató una discusión que derivó en una pelea. En ese contexto, el joven recibió una herida punzocortante en el tórax, lo que motivó su traslado inmediato al hospital local. Ante el agravamiento de su estado de salud, fue derivado al hospital de Tartagal, donde finalmente falleció.

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El fiscal Vega dispuso la intervención del personal de Criminalística para realizar las tareas de rigor en el lugar del hecho. Además, se solicitó la participación de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con el objetivo de reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Durante la audiencia de imputación, tres hombres de 19, 21 y 26 años fueron señalados como coautores del hecho. Todos estuvieron asistidos por la defensa oficial y dos de ellos prestaron declaración ante la autoridad judicial. El fiscal solicitó la detención preventiva de los tres imputados mientras se desarrollan diversas medidas orientadas a esclarecer lo sucedido, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal.

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De acuerdo a la investigación, la víctima recibió una herida punzocortante en el tórax

A partir del relevamiento de testigos y el análisis del material fílmico recolectado en la zona, los investigadores lograron identificar a los tres sospechosos de haber participado en el incidente. El trabajo conjunto entre las áreas de Criminalística y el Departamento de Investigaciones permitió reconstruir la secuencia de los hechos y avanzar en la individualización de los involucrados.

La intervención de las fuerzas de seguridad y del equipo forense fue inmediata tras reportarse el incidente en el barrio La Pista. El área de Criminalística realizó tareas de levantamiento de indicios en el lugar y se avanzó con la toma de declaraciones a testigos presenciales. El fiscal Vega dispuso la continuidad de la investigación bajo la hipótesis de homicidio simple, en tanto no se descartan nuevas imputaciones o modificaciones en la calificación legal si surgen elementos que lo justifiquen.

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Una semana antes, un hecho similar ocurrió en el barrio Norte Grande. de la ciuadd de Salta. La víctima fue un hombre de 30 años. El ataque se habría producido por un enfrentamiento con otra persona en el que la víctima recibió una puñalada con un arma blanca. Según informó El Tribuno, la alerta llegó al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 23.30 del martes. Inmediatamente, los efectivos policiales se trasladaron al lugar y encontraron a la víctima con vida.

Personal del Samec llegó al sitio minutos después y trasladó de urgencia al herido a la guardia del hospital San Bernardo. Aproximadamente una hora más tarde, el centro asistencial confirmó el fallecimiento del hombre a causa de las lesiones sufridas.

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De acuerdo con el mencionado medio local, hay una persona detenida en relación con el hecho, a quien las autoridades policiales identificaron como el presunto agresor. Tras el crimen, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) tomó a su cargo las tareas investigativas para reconstruir las circunstancias del enfrentamiento y establecer las responsabilidades en el homicidio.