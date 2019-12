El acusado declaró durante el juicio y le pidió “perdón” por el maltrato que ejerció durante la relación, aunque ella no estuvo presente en ese momento porque no quería escucharlo. Asimismo, el joven reconoció haber tenido una “actitud machista” y que el día del hecho le tiró alcohol. No obstante, dijo que no la quiso “matar” y no supo explicar “como se prendió fuego”.